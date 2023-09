Zugewanderte erzählen in der Juks ihre Geschichte

Biberach ist Heimat für viele Menschen, für gebürtige Biberacher und für Zugezogene. In einer dreiteiligen Gesprächsreihe berichten Menschen, die internationale Wurzeln haben, über ihr Ankommen und Wirken in Biberach und ihre Vorstellungen von Heimat. Der nächste und letzte Termin ist am Donnerstag, 5. Oktober, 19.30 Uhr, im „Blauen Salon“ in der Jugendkunstschule (Juks) in Biberach. Der Eintritt ist frei.

Beim Gesprächsformat „Blauer Salon“ nehmen Menschen auf einem blauen Sofa im Foyer der Juks Platz. Sie alle leben seit wenigen Jahren oder mehreren Jahrzehnten in der Region. In lockerer Atmosphäre berichten sie über ihre Lebensbiografien, die Gründe, warum sie ihr Herkunftsland verließen, und ihr Leben und Wirken in Biberach. Dazu gibt es Drinks und Fingerfood. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Juks, des Integrationsbeauftragten der Stadt Biberach und des Stadtarchivs.

Am dritten und letzten Teil sind drei Biberacherinnen und Biberacher beteiligt, die schon viele Jahre in Biberach leben. Małgorzata Jasińska-Reich kommt aus der polnischen Stadt Poznań und hat dort Sonderpädagogik studiert. Sie kam zunächst als Au-Pair-Mädchen nach Deutschland, lebt seit beinahe 30 Jahren in Biberach und ist hier vielseitig engagiert. Ana-Isabel Runge wurde in Rio de Janeiro geboren, besuchte dort die deutsche Schule und kam 2007 aus beruflichen Gründen mit ihrem Ehemann nach Biberach. Auch sie bringt sich in vielen Bereichen in das Stadtleben ein. Damian Walosczyk stammt aus Zabrze in Polen und siedelte in den 1980er-Jahren nach Deutschland über. Er war zuerst in Heidenheim und Ulm. Seit rund 20 Jahren lebt und arbeitet er als Diakon in Biberach.

Moderiert wird der Abend von der Redakteurin Gabi Ruf-Sprenger und der Leiterin des Stadtarchivs Ursula Maerker. Die Veranstaltung findet anlässlich der Heimattage statt.