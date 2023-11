Biberach

Zu tief und zu laut

Biberach

Mehrere Verstöße stellte die Polizei am Montag bei der Kontrolle eines 28-Jährigen in Biberach fest. Die Beamten kontrollierten den Autofahrer gegen 19 Uhr in der Theaterstraße.

21.11.2023