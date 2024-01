Zollamt Biberach stoppt Einfuhr von Fenstern

Bereits Ende Oktober stoppte das Zollamt Biberach eine Lieferung von 28 Kunststofffenstern und -türen aus Bosnien. Vergangene Woche überprüften Beamte erneut eine Sendung von 37 Kunststofffenstern sowie fünf Aluminiumtüren mit demselben Ergebnis: Die Waren sind in der EU nicht zugelassen, wie das Zollamt mitteilt.

Schon bei der systemtechnischen Vorprüfung hätten die Zöllner den Verdacht gehabt, dass die Ware nicht den Vorgaben der Bauprodukteverordnung entsprechen. Eine anschließende Prüfung des Regierungspräsidiums Tübingen habe den Verdacht bestätigt.

Die Bauprodukteverordnung gewährleistet den EU-weiten freien Verkehr von Bauprodukten. Darin werden auch Anforderungen gelistet, die verschiedene Baumaterialien erfüllen müssen, zum Beispiel in Bezug auf Brandverhalten, Wärmeleitung oder Schalldämmung. Da die Einfuhr der Fenster und Türen in die Europäische Union somit untersagt sei, musste die komplette Sendung an den bosnischen Hersteller zurückgeschickt werden.