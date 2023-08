Zipflo Reinhardt Band tritt beim Rondellkonzert auf

Beim Biberacher Rondellkonzert ist am Sonntag, 6. August, 19 Uhr, die Zipflo Reinhardt Band zu hören. Zipflo Reinhardt und seine Band bieten Fusion–Jazz auf höchstem Niveau, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Ihre Musik ist mehr als die Summe von vier Jazzroutiniers. Jeder Musiker überzeugt auch solistisch und weist internationale Erfahrungen vor. Das Markenzeichen der Band sind Reinhardts facettenreiche Kompositionen, dessen virtuose Spieltechnik, spannende Phrasierungen sowie Reinhardts individueller Tonalität auf der elektrisch verstärkten Geige. Einzigartig sind dessen Soli, mal lyrisch anmutig, im nächsten Moment unbändig bis explosiv. Bei allen kühnen Improvisationseinfällen bleibt aber die thematische Linienführung stets bewahrt. Zipflo Reinhardt zählt zweifellos zu den herausragenden Jazzgeigern unserer Zeit. Beim Fusion Jazz in der Art der Zipflo Reinhardt Band ist es letztlich die Gesamtdynamik dieser Musikformation, die den mitreißenden Groove garantiert und früh den Funken beim Publikum überspringen lässt.