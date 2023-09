Zeugnisübergabe bildet Höhepunkt des Abends

Die Abschlussfeier der angehenden Erzieherinnen und Erzieher an der Matthias-Erzberger-Schule in Biberach/Riss hat kürzlich in festlichem Rahmen stattgefunden. Die Schulaula erstrahlte in einem warmen Licht, während die Abschlussklassen gespannt auf den Höhepunkt des Abends, die Zeugnisübergabe, warteten.

Die Feier begann mit einer herzlichen Begrüßung durch die Schulleitung ‐ Gabriele Kallenbach-Blasen ‐ und die Abteilungsleitung ‐ Michaela Baur. Beide betonten in ihren Reden die besonderen Herausforderungen, denen sich die angehenden Erzieherinnen und Erzieher in ihrer Ausbildung gestellt hatten und würdigten ihren Einsatz und ihre Hingabe für die Kinder. Es war ein bewegender Moment, in dem die Auszubildenden die Früchte ihrer harten Arbeit ernten konnten.

Die Rahmengestaltung der Abschlussklassen sorgte für eine abwechslungsreiche und unterhaltsame Atmosphäre. Jede Klasse hatte sich kreativ eingebracht und eine einzigartige Aktion vorbereitet. Von musikalischen Einlagen bis hin zu humorvollen Reden gab es für die Gäste viel zu bestaunen und zu lachen. Die kreativen Beiträge spiegelten nicht nur das Engagement der Schüler wider, sondern zeigten auch ihre Vielseitigkeit und ihr Talent.

Durch den Abend führten zwei Moderatorinnen aus den Abschlussklassen ‐ Jennifer Rudolf und Jana Jachmann. Mit Charme und Professionalität führten sie gekonnt durch das Programm, sorgten für reibungslosen Ablauf und fanden stets die richtigen Worte, um die Ereignisse des Abends angemessen zu würdigen.

Besonders bewegend waren die Abschiedsworte der Klassenlehrkräfte an ihre Schützlinge. In ihren Reden blickten sie auf die gemeinsame Zeit zurück, erinnerten an Höhen und Tiefen und ermutigten die Absolventen, ihren Weg mit Selbstbewusstsein und Empathie weiterzugehen. Es war spürbar, wie tief die Bindung zwischen den Lehrkräften und ihren Schülerinnen und Schülern gewachsen war.

Die Zeugnisübergabe bildete den Höhepunkt des Abends. Mit stolzen Gesichtern und glänzenden Augen nahmen die Absolventen ihre Zeugnisse entgegen, begleitet vom Applaus ihrer Familien und Freunde. Dieser Moment markierte nicht nur das Ende einer wichtigen Etappe, sondern auch den Beginn einer vielversprechenden Zukunft im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Absolventen werden nun nach den Sommerferien ihr Berufspraktikum unter anderem in Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderzentren, Kindertageseinrichtungen, Horten, Wohngruppen beginnen.

Folgende Auszubildenden schlossen ihre schulische Ausbildung erfolgreich ab: Barth, Lisa-Marie, Gutenzell-Hürbel; Blässle, Emelie, Uttenweiler; Bloy, Paul, Biberach; Boguth, Gregor, Bad Buchau; Brunnauer, Verena, Laupheim; Fomenko, Anna, Bad Schussenried; Geisinger, Lena, Ehingen; Hofherr, Selina, Attenweiler; Korel, Julia, Biberach; Lamp, Patricia, Stafflangen; Maucher, Laura, Rot an der Rot; Möhrle, Simone, Ertingen; Summa, Marlon-Nemo, Ulm; Wagner, Jannik, Äpfingen; Weiß, Lina, Bad Schussenried; Zell, Emil, Biberach; Zinser, Anna, Gutenzell-Hürbel; Krause, Michelle, Biberach; Reusens, Wendy, Isny im Allgäu; Birk, Katharina Antonie; Mietingen, Elsässer, Marion; Biberach, Emer, Sudenur; Bad Schussenried, Frisch, Julia; Mittelbuch, Hatzing, Annika; Schweinhausen, Klingler, Pascal; Dietenheim, Kratz, Lea; Ummendorf, Kruske, Lara Anna; Zwiefalten, Locher, Annabel; Hattenburg, Margiotta, Natalie Roccina Grazia; Burgrieden, Neziraj, Adea; Biberach, Otto, Céline; Ertingen, Pfaller, Jasmin Maria; Ummendorf, Rist, Aileen; Allmannsweiler, Rundel, Katharina Sophia; Alleshausen, Sander, Viktoria; Biberach, Semtner, Nadine Lisa; Uttenweiler, Siebert, Elena; Schemmerberg, Stripling, Jessica; Biberach, Zeihsel, Mirjam Stefanie; Laupheim

Folgende Absolventen beendeten ihre praxisintegrierte Ausbildung und erhielten die staatliche Anerkennung als Erzieherin /als Erzieher (BKSPIT): Bertsch, Leonie, Kindertageseinrichtung Löwenzahn Schemmerhofen; Geiger, Natalie, Städt. Kindergarten Villa Wirbelwind Aulendorf; Herholz, Sarah, Kinderhaus Mittelbiberach; Huber, Nadine, Kath. Kindergarten St. Johannes Dürmentingen; Jachmann, Jana, Kindertageseinrichtung Alberweiler; Koerner, Nelly, Kath. Kindergarten St. Josef Staig; Kolls, Ronja, Städt. Kindergarten Radstraße Laupheim; Krause, Saskia, Kath. Familienzentrum St. Petrus und Paulus Maselheim; Merk, Amelie, Kath. Kindergarten St. Martin Laupheim; Pfitzinger, Katharina, Kath. Kindergarten St. Alban Burgrieden; Pröbstle, Lea, Gde.-Kindergarten Langenenslingen; Rudolf, Jennifer, Kommunaler Kindergarten Wiesenkinder Unlingen; Woßmann, Alina, Kindergarten Ingoldingen; Hagmann, Hana, Bei der alten Eiche Berkheim; Hecht, Hermine, St. Martinus Erolzheim; Merk, Alina, Kindergarten Ingoldingen; Moser, Samuel, Hort Gaisental Biberach; Peuker, Tobias, Kindergarten Neusatzweg Biberach; Sauter, Hannah, Kindergarten Ingoldingen; Schlosser, Linda, Kindergarten Talfeld Biberach; Volk, Liliana, Kindergarten Wielandstraße Biberach; Wachter, Marina, Kindergarten Eulennest Boos;

Folgende Teilnehmer beendeten, unterstützt durch zahlreiche Träger der Kindertageseinrichtungen und Anleiter, ihr Berufspraktikum und erhielten die staatliche Anerkennung als Erzieher: Alkannan, Khadija, Städtischer Kindergarten, Biberach; Aumann, Anna, Kath. Kindergarten St. Martinus Erolzheim; Baunach, Céline, Städt. Kindergarten Gregorianum Laupheim; Bender, Leoni, Kinderkrippe des Hospitals, Biberach ; Brose, Nina; Bühler, Christoph, ; Dürr, Ann-Kathrin, Kindergarten Im Eschle, Bad Waldsee; Elsner, Briana, Villa Sanigel, Ulm; Emer, Esmanur, Kinderkrippe Zwergenhaus, Bad Schussenried; Habrik, Marie, Sprachheilzentrum, Ravensburg; Heipl, Corinna, Ev. Kindergarten Sandberg, Biberach; Hutzel, Samara, Kath. Kindergarten St. Josef Mietingen; Hirsch, Amelie, Kindergarten St. Maria Dettingen; Hirscher, Natalie, Kinder- und Familienzentrum Ochsenhausen; Kohler, Marissa, E; Kolb, Anna, Kindergarten Regenbogen Bergatreute; Muck, Amelie, Kindertagesstätte Regenbogen Laupheim; Ogorek, Jasmin, Kath. Kindergarten St. Josef Mietingen; Peric, Kristina; Pfänder, Sarah, Kath. ; Rock, Stefanie, Kindergarten St. Maria Dettingen; Schäfer, Julia,; Ochsenhausen; Schuler, Alexandra, Kinderhaus Kleine Strolche, Wolpertswende; Wagner, Sarah, Kath. Familienzentrum St. Maria Sulmingen; Wild, Annika, Kath. Kindergarten St. Josef Orsenhausen; Winkhart, Maya; Kinderhaus Rißegg, Biberach; Zalenga, Jana, Hort Birkendorf Biberach.