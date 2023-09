Rund 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben nach Schätzungen der Stadtverwaltung am Sonntagnachmittag des Landesfestumzug der Heimattage Baden–Württemberg in Biberach erlebt. Mindestens genauso viele dürften sich auch am Freitag und Samstag während der Landesfesttage in der Stadt getummelt haben.

Wir haben gezeigt, dass wir miteinander etwas Großes auf die Beine stellen können — und wir können nicht nur Schützen. Norbert Zeidler

Oberbürgermeister Norbert Zeidler zeigte sich mit dem Festwochenende, mit dem sich Biberach quasi ins Schaufenster des Landes gestellt hat, am Montag zufrieden: „Wir haben gezeigt, dass wir miteinander etwas Großes auf die Beine stellen können — und wir können nicht nur Schützen.“

Der Alltag hatte die Biberacher Altstadt am Montagmorgen wieder. Die Ehrentribüne war bereits wieder abgebaut, ein paar Papierfetzen auf dem Pflaster erinnerten noch daran, dass hier am Wochenende etwas stattgefunden haben musste.

Im benachbarten Rathaus zeigten sich die Organisatoren am Tag danach einerseits erfreut über den Verlauf des Wochenendes, andererseits auch erleichtert darüber, dass nun ein großer Packen an Arbeit erledigt ist.

Großer Zapfenstreich als Highlight

„Ich finde, wir haben ein stimmungsvolles, buntes und friedliches Festwochenende erlebt“, sagte der OB in seiner Bilanz. Drei Tage lang sei die Stadt voller Leute gewesen. „Das persönliche Highlight für mich war der Große Zapfenstreich am Samstagabend. Das werde ich sicher nie vergessen.“

Die Bürgerwehren des Landes hätten diese Veranstaltung unbedingt vor der prächtigen Marktplatzkulisse abhalten wollen. „Wir sind uns dieser besonderer Ehre bewusst“, so Zeidler. Bei den Heimattagen im Härtsfeld 2024 werde es einen Großen Zapfenstreich in dieser Zusammensetzung wohl nicht geben.

Er habe vor dem Umzug am Sonntag im Vorfeld etwas Bedenken gehabt, wie groß die Besucherresonanz wohl sein werde, meinte der OB. „Es war der letzte Tag vor Schuljahresbeginn, es war sehr heißes Wetter vorhergesagt und das Schützenfest ist erst sechs Wochen her. Wir waren uns nicht sicher, ob ein Umzug unter diesen Bedingungen zieht.“

10.000 an der Straße, 6000 im Livestream

Diese Befürchtungen hätten sich dann jedoch als unbegründet erwiesen. „Natürlich waren es nicht so viele Menschen wie an den Schützenumzügen, aber die Schattenplätze entlang der Strecke waren gut gefüllt. Wir schätzen, dass es etwa 10.000 Besucher waren“, sagt Zeidler. Mehr als 6000 Nutzer hatten sich bis Montagmittag den Livestream des Umzugs auf schwäbische.de angesehen.

Auch mit der Hitze am Sonntagnachmittag kam der größte Teil der Besucher und Umzugsteilnehmer klar. Laut Auskunft des DRK mussten fünf Zuschauer und ein Umzugsteilnehmer wegen Kreislaufproblemen versorgt werden.

Positive Rückmeldungen habe er auch von den Vertretern der verschiedenen Trachtengruppen aus ganz Baden–Württemberg erhalten, so Zeidler. „Die haben es sehr genossen und goutiert, was sie von den Menschen in Biberach an Wertschätzung erfahren haben.“ Das sei offenbar nicht in jeder Ausrichterstadt der Heimattage immer so gewesen.

Nervös wegen Politprominenz

Auch die politische Prominenz des Landes — Wissenschaftsministerin Petra Olschowski am Freitag, Innenminister Thomas Strobl am Samstag und Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Sonntag — hätten ihre Besuche in Biberach genossen und dies auch zum Ausdruck gebracht.

So viele hochkarätige Politikerbesuche in kürzester Zeit seien keine Selbstverständlichkeit und hätten ihm im Vorfeld eine gewisse Nervosität bereitet, räumt Zeidler ein. „Ich bin gerade gut im Flow, ich könnte am Montag auch den Bundespräsidenten empfangen“, hatte Zeidler am Sonntag bei der Begrüßung der Ehrengäste im Spitalhof gescherzt. „Da wirkt manches locker daher gesagt, aber man wägt im Vorfeld doch jedes Wort, jeden Halbsatz ab“, meint er rückblickend am Montag.

Für das Image der Stadt sei das Wochenende sicher gut gewesen, so Zeidler. Man habe den Gästen zeigen können, zu was die Stadtgesellschaft in der Lage sei. „Gefreut hätte ich mich natürlich, wenn der SWR den Landesfestumzug, wie in früheren Jahren, landesweit im Fernsehen übertragen hätte. Das hätte die Außenwirkung für Biberach sicher nochmals verstärkt.“

Dank an Organisatoren

Einen besonderen Dank richtete Zeidler am Montag an die Verantwortlichen der Schützendirektion für die Organisation des Umzugs. „Das war sicher die größte Aufgabe, die wir an diesem Wochenende zu bewältigen hatten und das hat die Schützendirektion mit Bravour erledigt.“

Auch das städtische Baubetriebsamt, dessen Mitarbeiter an allen Festtagen zuverlässig und still im Hintergrund arbeiteten, schloss der OB in seinen Dank ein. „Sechs Wochen nach Schützen wieder einen solchen Kraftakt zu bewältigen, ist schon bemerkenswert.

Ich bin zufrieden, es lief alles gut und das Ergebnis war so, wie wir es uns vorgestellt haben. Anika Butz

Und schließlich dankte der OB der Leiterin der Heimattage–Geschäftsstelle Anika Butz, die die organisatorischen Fäden in der Hand hielt und am Wochenende nahezu rastlos unterwegs war. 21 Kilometer am Samstag und 16,8 Kilometer am Sonntag hätten auf ihrem Schrittzähler gestanden.

Zeidler: Bewerbung hat sich gelohnt

„Ich bin zufrieden, es lief alles gut und das Ergebnis war so, wie wir es uns vorgestellt haben“, lautet die Bilanz von Anika Butz. Vor den Baden–Württemberg–Tagen im Mai sei sie nervöser gewesen als nun vor den Landesfesttagen. „Im Mai waren die Veranstaltungen über das Stadtgebiet verstreut, jetzt am Wochenende war in der Altstadt alles nahe beieinander.“

Auch wenn die Debatte über die Ausrichtung der Heimattage im Gemeinderat zunächst kontrovers gewesen sei, könne er nach den beiden Hauptveranstaltungen sagen, dass sich die Bewerbung gelohnt habe, so Zeidler. Manch einer habe vielleicht im Lauf des Jahres nochmals neu schätzen gelernt, welche Breite und Vielzahl an kulturellen Veranstaltungen in Biberach auch außerhalb der Heimattage geboten werde.

Die Heimattageflagge sei nun bereits an das Härtsfeld übergeben, trotzdem stehen in den restlichen Monaten des Jahres noch Veranstaltungen an, deren Besuch sich lohne, sagt Anika Butz. „Aber nachdem wir die großen Festwochenenden nun hinter uns haben, können wir den Rest nun etwas entspannter angehen.“