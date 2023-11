Mit den 60 Milliarden Euro, die dem Bund in seinem Haushalt fehlen, ist die Situation in Biberach zwar nicht vergleichbar. Aber 22 Millionen weniger Gewerbesteuer sind eine Summe, deren Fehlen sich bemerkbar machen wird. Die hoffentlich verbleibenden 93 Millionen sind für eine Stadt wie Biberach weiterhin ein stattlicher Betrag. Die große Zahl darf aber nicht den Blick dafür vernebeln, dass sich Biberach in den guten Jahren zuletzt vieles geleistet hat, was zweifellos sinnvoll war, aber mit Folgekosten verbunden ist. Glaubt man den Äußerungen der Kämmerin und den Zahlen des Haushaltsentwurfs, ist die kritische Grenze allmählich erreicht.

Die Ursachen dafür sind aber nicht allein in Biberach zu suchen, Stichwort Inflation mit allen Begleiterscheinungen. Sich darauf zu verlassen, dass die Gewerbesteuer schon weiter sprudeln und sich vielleicht wieder erhöhen wird, ist aber nicht die Lösung; genauso wenig wie Kreditaufnahmen in den nächsten Jahren. Die Stadt war in den vergangenen Jahrzehnten immer stolz auf ihre finanzielle Unabhängigkeit und ist damit gut gefahren. Wenn sich in einem Jahr das Sparschwein um ein Fünftel leert, sollte das ein Zeichen zum Umdenken sein.

Für die Haushaltsberatungen in den nächsten Wochen haben die Fraktionen wieder eine große Zahl an Anträgen gestellt. Manches ist mit weiteren Ausgaben verbunden, es gibt aber auch vernünftige Sparvorschläge. Die Kunst wird sein, das Ganze sinnvoll auszubalancieren. In einem halben Jahr sind Kommunalwahlen, da verteilt man als Gemeinderat lieber als dass man jemandem etwas wegnimmt. Die Beratungen dürften also garantiert spannend werden.

