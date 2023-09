Seit einem knappen Jahr gilt in der Riedlinger Straße ganztägig Tempo 30. Gedacht ist dies, um die Anlieger besser vor Verkehrslärm und Abgasen zu schützen. Zahnarzt Markus Kammerlander macht in seiner Praxis in der Riedlinger Straße 16 andere Erfahrungen. Auch die geplante Umgestaltung der Straße sieht er kritisch.

2019 bezogen Markus Kammerlander und seine Frau Antonia ihre neu eingerichteten Praxisräume im früheren Restaurant Trulli an der Riedlinger Straße. Damals galt dort noch Tempo 50. „Natürlich hatten wir auch damals Verkehrslärm und die Lastwagen rumpelten vorbei, weil die Fahrbahn in einem schlechten Zustand ist“, sagt Markus Kammerlander.

Mit der Einführung der ganztägigen Tempo-30-Regelung im vergangenen November, die die Situation verbessern sollte, sei alles aber eher noch schlimmer geworden. Zwischen 6.30 und 8 Uhr morgens und abends gegen 17 Uhr gebe es nur noch Stop-and-Go, weil der Verkehr jetzt nicht mehr richtig fließe. „Gerade morgens ist das ein Stau, der nicht mehr aufhört, verbunden mit einem ständigen Anfahren in den unteren Gängen, das viel lauter ist als der vorbeifließende Verkehr“, meint Markus Kammerlander.

Mehr Ruß im Filter der Klimaanlage

Aber nicht nur der Lärm stört ihn, auch der Ausstoß an Abgasen. Dieser, so seine Meinung, habe durch den Stop-and-Go-Verkehr infolge von Tempo 30 ebenfalls zugenommen. Als Beleg dafür nennt er die Filter der Klimaanlage in seiner Praxis. „Die haben wir beim Umbau 2018 zusammen mit einer hochwertigen Wärmepumpe installieren lassen“, sagt der Zahnarzt. Als beim letzten Mal der halbjährliche Filterwechsel anstand, habe ihn der Servicetechniker gefragt, ob in der Praxis jetzt lauter Kettenraucher arbeiten würden. „Die Filter hatten erhebliche Rußeintragungen und müssen jetzt vierteljährlich gewechselt werden, was mit mehr Aufwand und Kosten verbunden ist“, so Kammerlander. Für ihn ist klar, woher die verschmutzte Luft stammt: Von den Fahrzeugen, die vor seiner Praxis nun länger im Stau stehen.

Die Lösung aus seiner Sicht: „Tempo 50 wieder einführen bis der Aufstieg zur B30 gebaut ist und die Lkws um die Stadt herum geleitet werden können. Das dauert aber bestimmt noch zehn Jahre.“ Tempo 50 wird aber nicht wieder kommen ‐ auch nicht mit der für 2024 geplanten Umgestaltung der Straße, die der Bauausschuss am Donnerstag beschlossen hat. Auch diese Pläne machen dem Zahnarzt Sorge, weil die vier Parkplätze vor seiner Praxis zu Gunsten eines Radfahrschutzstreifens wegfallen sollen.

Haltezone für Liegendpatienten

Für Kammerlander aber ein Teil seiner Geschäftsgrundlage. „Wir haben die Praxis extra so eingerichtet, dass wir Liegendpatienten barrierefrei in einen entsprechenden Behandlungsraum rollen können. Das funktioniert aber nicht, wenn die Transportfahrzeuge nicht mehr vor der Praxis halten können“, sagt der Zahnarzt. Es brauche zumindest eine Haltezone, auch für Lieferanten, die Wäsche und Material in die Praxis bringen.

Auch der Plan, im Zuge der Umgestaltung einen Baum direkt vor der Praxis zu platzieren, hält er für verkehrt. „Wenn es uns da das Laub zur Tür hereinweht, hat das nichts mit Hygiene zu tun, die man in einer Zahnarztpraxis erwartet. Ihre Anliegen haben Antonia und Markus Kammerlander in einem Schreiben an die Stadtverwaltung und den Gemeinderat formuliert. Und damit zumindest schon einmal erreicht, dass Baubürgermeister Christian Kuhlmann im Bauausschuss zugesagt hat, sowohl die Haltezone als auch die Platzierung des Baums zu prüfen.