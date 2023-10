Zahl der Arbeitslosen gesunken

Im September 2023 sind im Landkreis Biberach 3054 Arbeitslose gezählt worden. Dies sind 144 weniger als im August (minus 4,5 Prozent), jedoch 466 mehr als vor einem Jahr (plus 18,0 Prozent). Die Arbeitslosenquote im Landkreis Biberach verringerte sich gegenüber August auf 2,5 Prozent. Vor einem Jahr hatte die Arbeitslosenquote noch bei 2,2 Prozent gelegen. Nach wie vor weist der Landkreis Biberach die niedrigste Arbeitslosenquote aller Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg aus. Gefolgt wird der Landkreis Biberach vom Alb-Donau-Kreis mit einer Quote von 2,7 Prozent. Dies teilt das Landratsamt Biberach mit.

Bei der örtlichen Agentur für Arbeit, die überwiegend Kurzzeitarbeitslose betreut, waren im September 1431 Arbeitslose registriert. Dies sind 129 Personen weniger als im August (minus 8,3 Prozent). Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen indes um 33 Personen (plus 2,4 Prozent).

Beim Jobcenter des Landkreises, das Personen mit Anspruch auf Bürgergeld betreut, hat sich laut der Mitteilung des Landratsamts die Zahl der Arbeitslosen im September 2023 leicht verringert. Mit 1623 Arbeitslosen wurden 15 weniger als im August 2023 gezählt (minus 0,9 Prozent). Im Vergleich zum September 2022 stieg die Zahl der Arbeitslosen in Betreuung des Jobcenters jedoch um 433 Personen (plus 36,4 Prozent). Damit betreut das Jobcenter Biberach weiterhin eine höhere Zahl von Arbeitslosen als die örtliche Agentur für Arbeit.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit Bezug von Bürgergeld vom Jobcenter Biberach hat sich im September auf 2485 Haushalte verringert. Dies sind 49 weniger als im Vormonat, jedoch 326 mehr als im Vorjahr (plus 15,1 Prozent). Im September 2023 bezogen insgesamt 5271 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Biberach Bürgergeld. Dies sind 106 Personen weniger als im August. Gegenüber September 2022 ist die Zahl der Personen, die Leistungen des Bürgergelds erhalten, um 797 Personen (plus 17,8 Prozent) gestiegen.

Um ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu erhöhen, nehmen derzeit 727 (Vormonat: 834) Arbeitslosengeld-II-Bezieher an Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen teil. Zusätzlich werden vom Landkreis 176 Personen (Vormonat: 252) durch soziale flankierende Leistungen, wie Kinderbetreuung, Sucht-, psychosoziale Betreuung oder Schuldnerberatung bei der Integration auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützt.