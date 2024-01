Yoga im Museum

Ruhe und Gelassenheit zwischen den Kunstwerken Ernst Ludwig Kirchners finden: Nach einer kurzen Einführung in die Sammlung des Kirchner-Kabinetts gibt Dozentin Isabel Himmler am Freitag, 19. Januar, um 17 Uhr einen Yoga-Kurs im Aktionsraum des Biberacher Museums. Der Kurs ist auch für Anfängerinnen und Anfänger geeignet.

Die Teilnehmenden sollten bequeme Kleidung tragen und, wenn möglich, eine eigene Yoga-Matte mitbringen. Die Kosten betragen den Museumseintritt plus einen Euro. Um telefonische Anmeldung unter 07351/51-331 oder per E-Mail an [email protected] wird gebeten. Die Veranstaltung ist ein Angebot in Kooperation mit der Volkshochschule Biberach.