Yannick Maurer wechselt an die Riß

Fußball-Verbandsligist FV Biberach hat am letzten Tag der Transferperiode noch einen neuen Spieler verpflichtet. Der 25-jährige Yannick Maurer, der zuletzt vereinslos und bis Dezember 2022 beim FC Memmingen in der Bayernliga aktiv war, wechselt mit sofortiger Wirkung nach Biberach.

Endgültig eingefädelt hat die Verpflichtung der neue Trainer des FV Biberach, Bernd Maier. „Wir waren schon vor einem Jahr an Maurer dran, aber ausschlaggebend war jetzt, dass unser Trainer den Spieler gut kennt und viel von ihm hält“, sagt FVB-Sportvorstand Michael Münch. Maurer hat bis zum 30. Juni dieses Jahres beim Tabellenletzten der Verbandsliga unterschrieben und bereits eine Trainingseinheit mit der Mannschaft absolviert. „Das sind alles nette Jungs und mit Dario Nikolic habe ich auch einen alten Kumpel aus Ichenhauser Zeiten wiedergetroffen“, ist der vielseitige Allrounder optimistisch, dass der Klassenerhalt mit dem FV Biberach gelingen kann. Dort, beim SC Ichenhausen, hat Maurer drei Jahre in der bayerischen Landesliga gespielt. „Nach den ersten Eindrücken bin ich sehr zuversichtlich, auch weil ich den Coach kenne.“

Auf welcher Postion Maurer eingesetzt werden soll, ist noch offen, denkbar sei aber vor allem die linke Außenbahn. In den jetzt noch anstehenden gut vier Wochen der Vorbereitung und insbesondere in den Testspielen soll sich die Mannschaft weiter finden. „Ich bin sehr froh, dass uns dieser Transfer noch kurzfristig gelungen ist“, sagt Münch, der auch drei weitere Spieler für Quasi-Zugänge hält. Kevin Wistuba und Raphael Geiger hätten ihre langwierigen Verletzungen überwunden und seien voll im Training. Ebenso Julius Grimm, der in der Aufstiegssaison ein großer Stabilitätsfaktor in der Defensive gewesen ist, hat die erste Trainingswoche nach der Winterpause gut absolviert. „Von allen drei Spielern erhoffen wir uns natürlich frischen Wind, auch wenn es alte Bekannte sind“, betont Michael Münch. Dieselben Hoffnungen ruhen auf Bernd Maier, von dem Münch einen sehr guten Eindruck hat. „Mein Blick und das Feedback der Spieler ist sehr positiv. Alle wollen das große Ziel erreichen.“

Das erste Testspiel wurde mit 3:1 gegen Türkgücü Ulm gewonnen. Am kommenden Samstag, 15 Uhr, trifft der FV Biberach am Erlenweg auf den SV Egg an der Günz und am Mittwoch, 7. Februar, gastiert das Team beim bayerischen Regionalligisten FV Illertissen. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.