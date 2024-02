Douglas Wolfsperger ist neuer künstlerischer Leiter der Biberacher Filmfestspiele. Dies hat der Vereinsvorstand des Festivals am Freitag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Der Regisseur und Produzent übernimmt damit den seit Mai 2023 vakanten Posten.

Nach seiner Wahl im November hatte der neue Vorstand des Vereins Biberacher Filmfestspiele um seinen Vorsitzenden Harald Heigel angekündigt, zügig eine neue künstlerische Leitung für das traditionsreiche Filmfest finden zu wollen. Seit der Trennung von Natahlie Arnegger im Mai 2023 war der Posten vakant gewesen. Das Programm der Filmfestspiele im vergangenen Herbst hatte der Verein mit tatkräftiger Unterstützung des Berliner Drehbuchautors Martin Maurer auf die Beine gestellt.

Bereits dreimal in Biberach erfolgreich

Nun ist die künstlerische Leitung also wieder fest besetzt. Der in Konstanz aufgewachsene Wolfsperger ist in der deutschen Filmwelt und auch in Biberach kein Unbekannter. Als angesehener Regisseur und Produzent von Spiel- und Dokumentarfilmen hat sich der 66-Jährige sich einen Namen gemacht und bereits mehrfach bei den Biberacher Festspielen mit eigenen Werken überzeugt. Seine herausragende Arbeit wurde dabei in den Jahren 2005, 2014 und 2018 mit Biber-Auszeichnungen gewürdigt.

Für seinen Film „Scala Adieu – Von Windeln verweht“ gewann Douglas Wolfsperger (Mitte) 2018 in Biberach den Biber für den besten Dokumentarfilm. (Foto: Gerd Mägerle )

„Die Entscheidung für Douglas Wolfsperger als künstlerische Leitung fiel nach intensiven Gesprächen und Abwägungen“, wird Vereinsvorsitzender Heigel in der Pressemitteilung zitiert. „Wolfsperger bringt nicht nur Erfahrung, tiefes Verständnis und Leidenschaft für die Welt des Films mit. Er kennt und schätzt als langjähriger Gast unseres Festivals auch die einzigartige Atmosphäre und den einnehmenden Charme der Biberacher Filmfestspiele.“ Diese Kombination mache ihn zu einer idealen Besetzung für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung des traditionsreichen Festivals.

Besuch auf der Berlinale

Um ein spannendes und abwechslungsreiches Festivalprogramm für den kommenden Herbst zu gestalten, waren Douglas Wolfsperger und Harald Heigel bereits am Wochenende auf der Berlinale zu Gast. Dort wurden nicht nur Filmneuheiten gesichtet, sondern auch wichtige Kontakte geknüpft, um im Herbst viele hochkarätige Gäste aus der Filmbranche in Biberach begrüßen zu können.

„Die Übernahme der künstlerischen Leitung der Biberacher Filmfestspiele ist für mich große Freude und eine inspirierende Herausforderung“, wird Wolfsperger in der Pressemitteilung zitiert. „Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Verein. Gemeinsam haben wir bereits zahlreiche Ideen, um ein Festival-Programm zu gestalten, das die Herzen der Zuschauer höherschlagen lässt und unvergessliche Filmmomente und Begegnungen schafft.“

Leidenschaft für Biberach

In jüngerer Vergangenheit hatte Wolfsperger allerdings auch etwas mit Biberach gehadert. So gehörte er im Frühjahr 2021 zu den 104 Filmschaffenden, die einen Brief an Oberbürgermeister Norbert Zeidler, den Biberacher Gemeinderat und den damaligen Filmfestvorstand unterzeichneten, nachdem der damalige Vereinsvorstand und die damalige künstlerische Leiterin Helga Reichert ihre Trennung bekanntgaben. Wolfsperger hatte seinerzeit mit seinen Berufskollegen Partei für Reichert ergriffen, die die Ehefrau von Festivalgründer Adrian Kutter ist.

Harald Heigel betont, dass man differenzieren müsse: „Douglas Wolfsperger hat nie die Biberacher Filmfestspiele an sich kritisiert. Er steht im Gegenteil mit sehr viel Herzblut hinter dem Festival und hat uns mit seiner Bewerbung inspiriert.“ Es habe mehrere Bewerbungen für den Posten gegeben. „Wir haben mit allen mehrere und lange Gespräch geführt und uns vor wenigen Tagen für Douglas Wolfsperger entschieden.“ Er habe seine Leidenschaft für Biberach gezeigt und werde das Festival mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk in eine gute Zukunft führen, ist Heigel überzeugt. „Wir haben bei Gesprächen und Begegnungen auf der Berlinale bereits sehr viel positive Resonanz erhalten.“

Mehr Miteinander

Bekanntermaßen pflegt Wolfsperger auch eine jahrzehntelange freundschaftliche Verbindung zu Festivalgründer Adrian Kutter und seiner Frau Helga Reichert. Ob das hilft, die in den vergangenen Jahren entstandenen Wogen weiter zu glätten? „Ich weiß es nicht“, sagt Harald Heigel, „aber natürlich wäre es wünschenswert.“ Er plädiere generell für mehr Miteinander.

Die 46. Biberacher Filmfestspiele finden vom 30. Oktober bis 3. November in Biberach statt. Besonders wichtig ist Wolfsperger und dem Vorstand ein hochkarätiges Programm mit einer Vielfalt für das ganze Publikum in Biberach und darüber hinaus zu gestalten. Noch im Frühjahr möchte sich Wolfsperger bei einer Veranstaltung den Mitgliedern des Vereins Biberacher Filmfestspiele persönlich vorstellen.

Douglas Wolfsperger wurde unter anderem bekannt durch den Film „Probefahrt ins Paradies“ (1992) sowie die Dokumentationen „Die Blutreiter“, „Der entsorgte Vater“, „War’n Sie schon mal in mich verliebt“ (2005), „Wiedersehen mit Brundibar“ (2014) und „Scala Adieu - Von Windeln verweht“ (2018). Für die drei letztgenannten Filme erhielt er jeweils den Doku-Biber der Biberacher Filmfestspiele. Wolfsperger lebt und arbeitet in Berlin und am Bodensee.