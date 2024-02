Bald beginnt wieder die alljährliche große Reisesaison. Der Trend zum Verreisen ist auch bei den Biberachern ungebrochen, wie die Nachfrage in einigen ortsansässigen Reisebüros in den vergangenen Tagen ergab. SZ-Praktikantin Sarah Moll hat auf dem Biberacher Marktplatz Passanten gefragt, wohin sie dieses Jahr in den Urlaub reisen wollen.

Isabell Lutz würde ihren Urlaub am liebsten in Thailand mit ihren Freunden genießen. Nicht nur die thailändische Kultur und die schöne Landschaft, sondern auch günstigere Preise sind für sie ausschlaggebend.

Heidrun Güttler verreist dieses Jahr mit ihrem Mann nach Süditalien und sucht mit ihrem Campingbus nach einem einfachen und familiären Standort. Sowohl Stadtnähe als auch die einheimische Kultur sind ihr wichtig.

Lukas Eger verbringt seinen Urlaub dieses Jahr mit seiner Partnerin in Teneriffa. „In Spanien scheint die Sonne einfach anders“, findet der 43-Jährige und freut sich bereits auf die Reise im Juli. Besonders das Meer und der Strand auf der Insel begeistern ihn.

Für Jutta Eckenfels geht die nächste Reise vermutlich in den Norden: Per Flugzeug und Leihwagen will sie in Skandinavien spontan nach einer Unterkunft suchen. Dabei legt sie ebenfalls Wert auf eine schöne Lage und die einheimische Kultur.

Mihai Marilena freut sich auf ihr Reiseziel im Süden Europas. Im August wird sie drei Wochen mit ihrer Familie in Griechenland verbringen und ist für jede Unterkunft offen: Sie freut sich auf ein Camping-Abenteuer oder auf ein schönes Hotel.