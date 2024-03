Der Schützenbus, der jedes Jahr im Juli Tausende Besucher zum Biberacher Schützenfest und wieder nach Hause transportiert, ist seit fast 30 Jahren ein Erfolgsmodell. Doch damit könnte dieses Jahr zumindest teilweise Schluss sein. Denn in einigen Umlandgemeinden wird nach aktuellem Stand kein Schützenbus halten.

Mit dem Schützenbus zum Fest nach Biberach und sicher wieder nach Hause zurück - das galt in den vergangenen Jahrzehnten quasi unangetastet. Die Stadt hatte den Vorteil, dass ihr jede Menge Parksuchverkehr erspart blieb, die Schützenfestbesucher konnten das Fest genießen und sich auch das ein oder andere Schützenbier genehmigen, ohne den Führerschein zu riskieren.

Bis Corona funktionierte es problemlos

Bis zur Corona-Pandemie, zuletzt 2019, funktionierte das auf 15 Schützenbuslinien, die an den zehn Festtagen rund 27.000 Kilometer fuhren, problemlos. Sechs Unternehmen waren mit 18 Gelenkbussen unterwegs, die Kosten von rund 100.000 Euro konnten über die für den Schützenbus separat erhobenen Fahrpreise gedeckt werden.

Seit Ende der Pandemie hat sich die Situation allerdings verändert. Weil schon 2022 nicht mehr genügend Busunternehmen bereits waren, Fahrzeuge und Fahrer für den Schützenbusverkehr zu stellen, mussten die Leistungen um 30 Prozent gekürzt werden.

Das gilt 2024 für das Biberacher Stadtgebiet

Wurden bisher die Stadtwerke Biberach von Stadt und Landkreis gemeinsam mit dem Angebot des Schützenbusverkehrs betraut, ergibt sich ab 2024 auch in diesem Punkt eine Änderung. Das Regierungspräsidium Tübingen hat den Stadtwerken signalisiert, dass der Schützenbusverkehr nicht mehr wie bisher als normaler Linienverkehr genehmigt werden kann.

Am Schützenmontag ziehen beim Bunten Festzug Tausende Schülerinnen und Schüler durch die Biberacher Innenstadt. Die schönsten Eindrücke vor Ort zeigt unser Video. Video: Simon Schwörer

Für das Liniengebiet der Stadtwerke (Biberach mit den Teilorten Mettenberg, Rißegg-Rindenmoos und Stafflangen sowie Mittelbiberach, Lauptershausen, Ellmannsweiler) ändert das zunächst einmal nichts. Hier wird der Schützenbus offiziell als Ersatzverkehr für das Anrufsammeltaxi mit drei Gelenkbussen organisiert, die die Festgäste bis in die frühen Morgenstunden nach Hause fahren. „Das ist vom Angebot her vergleichbar mit dem, was wir bis 2019 hatten“, sagt der Erste Bürgermeister Ralf Miller.

Regiobus und Regio-S-Bahn als Alternative

Für Fahrten von Biberach über Ummendorf, Ringschnait nach Ochsenhausen oder von Biberach über Attenweiler, Uttenweiler nach Riedlingen gibt es inzwischen die fahrplanmäßig verkehrenden Regiobusse. Allerdings startet hier die letzte Fahrt von Biberach aus bereits weit vor Mitternacht, was für viele Festbesucher nicht zwingend attraktiv ist. In Richtung Laupheim fährt bis gegen 0.30 Uhr die Regio-S-Bahn über Warthausen und Schemmerberg.

Es werden sich jetzt sicher Leute beschweren, aber von denen wird keiner einen Bus fahren. Oliver Lukner

Für alle diese Verbindungen gelten die normalen DING-Fahrtarife und Fahrscheine, also beispielsweise auch das Deutschlandticket. Ein Vorteil für die Fahrgäste, findet Ralf Miller, weil sie keine separaten Schützenbus-Fahrkarten kaufen müssen. Ein Vorteil für die Anbieter sei, dass die Verkehre mit dem bereits vorhandenen Personal gefahren werden können.

Wo es schwierig wird

Schlecht sieht es aktuell in Sachen Schützenbus allerdings für weitere Orte im Biberacher Umland aus, die noch vor Corona bis frühmorgens angefahren wurden. Für Warthausen und Birkenhard besteht die Chance, noch in den Anrufsammeltaxi-Ersatzverkehr aufgenommen zu werden, Schemmerhofen und Ummendorf zum Beispiel gucken dagegen in die Röhre.

Bei einem Abstimmungsgespräch im Januar im Landratsamt haben alle Verkehrsunternehmen übereinstimmend kundgetan, dass sie nicht in der Lage sind, zusätzliche Sonderverkehre auf die Beine zu stellen und verweisen auf den aktuen Busfahrermangel. Ob sich am aktuellen Schützenbusangebot bis zum Fest noch etwas ändere, hänge davon ab, ob entsprechende Anträge für Sonderverkehre gestellt und bezahlt werden und ob sich dafür genügend Fahrer finden, so Miller im Biberacher Gemeinderat

Im Festzelt am Schützenfest in Biberach ist ganz schön was los. Für das Personal bedeutet das viel Arbeit. Wie viel, das haben drei Reporter von Schwäbische.de ausgetestet und helfen auf den Toiletten, am Ausschank und der Bedienung mit. Video: Tanja Bosch, Gerd Mägerle, Svenja Helfers, Verena Pauer, Helen Belz, Simon Schwörer

Die Stadträte nahmen diese Informationen mit gemischten Gefühlen auf. Für die Festbesucher aus der Stadt seien das zunächst gute Nachrichten, sagte Stefanie Etzinger (Freie Wähler), weil sich nichts ändere. Sie sorge sich allerdings über möglicherweise zunehmenden Parksuchverkehr, „und auch, dass sich vielleicht Betrunkene hinters Steuer setzen“.

Firmen sollen Parkplätze bereitstellen

Wichtig sei, dass es einen Schützenbusverkehr für die Stadt Biberach gebe, wenn auch unter dem Namen „Anrufsammeltaxi-Ersatzverkehr“, sagte Gabriele Kübler (SPD). Ringschnait profitiere immerhin von der neuen Regiobus-Linie.

Der Fachkräftemangel habe nun auch den Schützenbus erreicht, meinte Oliver Lukner (FDP). Unter diesen Bedingungen sei die vorgestellte Lösung praktikabel. „Es werden sich jetzt sicher Leute beschweren, aber von denen wird keiner einen Bus fahren.“ Lukner warb für mehr Anerkennung und Respekt für die Busfahrerinnen und -fahrer.

Hin- und hergerisssen zeigte sich CDU-Rat Friedrich Kolesch. „Positiv ist, dass sich für Biberach selbst nichts ändert. Für Ringschnait wären wir dankbar für ein erweitertes Angebot.“ Verlierer seien unter anderem Ummendorf und Schemmerhofen. „Das bedauern wir sehr.“

Das Schützenfest lebe davon, dass sich Stadt und Land gemeinsam engagieren, so Kolesch und fragte: „Was passiert, wenn jetzt alle mit dem Auto in die Stadt zum Fest kommen?“ Er bitte die Verwaltung deshalb, auf die großen Firmen zuzugehen, die innenstadtnah große Parkplätze haben, „damit sie uns diese möglicherweise abends und am Wochenende zur Verfügung stellen“.

Mit Anrufsammeltaxi, Regiobussen und Regio-S-Bahn gebe es inzwischen ein gutes Angebot, das im Vergleich zu bisher einen preislichen Vorteil biete, sagte Rudoilf Brüggemann (Grüne). Er hoffe, dass das ein oder andere Verkehrsunternehmen doch noch ein zusätzliches Angebot bereitstelle.