„MahlZeiten!“ lautet das Motto des bundesweiten Tags der Archive am Sonntag, 3. März. Das Stadtarchiv Biberach sowie das Wielandarchiv beteiligen sich daran mit einem vielfältigen Programm. In einer Ausstellung, die noch bis 31. März zu sehen ist, unternimmt das Stadtarchiv dabei einen Streifzug durch die Biberacher Gaststättenlandschaft von 14. Jahrhundert bis heute. Stadtarchivarin Ursula Maerker erzählt vorab über einige interessante und auch kuriose Dinge, die bei der Recherche zutage kamen.

„Viele Traditionslokale in Biberach sind in den vergangenen Jahren aufgegeben worden“, sagt Ursula Maerker und nennt als Beispiele die Lokale „Drei König“, „Grüner Baum“ oder „Biber“. Das sei für sie und ihre Kollegin Stefanie Hartmannsgruber Motivation gewesen, sich zum Tag der Archive intensiver mit der Biberacher Gaststättengeschichte zu befassen.

Hinweis: Für den Vergleich der Fotos von früher und heute einfach den weißen Punkt auf den folgenden Fotos mit dem Finger hin und her ziehen.

Interaktiv: Das Gasthaus „Engel“ am Marktplatz 35 kurz vor dem Abbruch 1951 sowie die heutigen Bauten am selben Standort.

Dazu haben beide in den vergangenen Wochen viel Archivmaterial gesichtet. „Unsere Arbeit erhebt aufgrund der knappen Zeit aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit“, sagt Ursula Maerker. „Tiefer in die Geschichte der Biberacher Gaststättenlandschaft einzutauchen, wäre sicher ein lohnendes Forschungsprojekt“, findet sie.

139 Lokale auf einem Stadtplan

Trotzdem ist für die jetzige Ausstellung einiges zusammengekommen. Kernstück ist eine Karte der Biberacher Innenstadt, auf der 139 Gaststätten eingezeichnet sind, die es seit dem Ende des 14. Jahrhunderts in Biberach gegeben hat oder noch gibt. 36 davon sind heute noch existent.

Die älteste Erwähnung einer Biberacher Gaststätte datiert aus dem Jahr 1384. „Das war der ,Weiße Hund’, der sich am damaligen Einlasstor im Bereich der Viehmarktstraße befand“, erklärt Ursula Maerker. „Das ist ungefähr dort, wo sich heute die Einfahrt zur Tiefgarage Museum befindet.“

Wie lange der „Weiße Hund“ möglicherweise vor 1384 schon existierte, dazu finden sich im Stadtarchiv keine Dokumente, ebenso wenig über weitere oder möglicherweise noch ältere Gaststätten.

Einmalige Raststätte in den 1950ern

Manche der Lokale hatten oder haben eine jahrhundertealte Tradition, so zum Beispiel das „Goldene Lamm“ in der Waaghausstraße 11, das als Gasthaus vom 15. Jahrhundert bis Ende der 1960er-Jahre existierte. Auch die „Goldene Ente“ in der Gymnasiumstraße hat ihre Anfänge im 15. Jahrhundert. Als Biberacher Traditionslokal ist es seit der Sanierung und Wiedereröffnung 2008 noch immer Bestandteil der Biberacher Gastronomie.

Interaktiv: Von 1954 bis 1967 gab es in der Ulmer Straße 81 eine Raststätte.

Viele Lokale hatten allerdings nur eine kürzere „Lebenszeit“. So erinnern sich vermutlich nur noch ältere Biberacherinnen und Biberacher an die Raststätte samt Großtankstelle der Firma Orion in der Ulmer Straße 81. Eröffnet 1954, war sie in ihrer Form im Oberschwaben der 1950er-Jahre an der Bundesstraße zwischen Waldsee und Ulm einmalig. Ihr Ende kam allerdings schon 1967.

Zuletzt befand sich in den Räumen in den 1970er-Jahren das Café Lachenmaier. Heute steht auf dem Gelände das Autohaus Moll (Suzuki).

Interaktiv: Die „Laute“ am Viehmarktstraße 6.

Wilde Zustände im „Schwarzen Adler“ und der „Goldenen Ente“

Zwölf Lokale werden in der Ausstellung in ausführlicher Form herausgegriffen. Ursula Maerker und Stefanie Hardtmannsgruber sind dabei auf manche kuriosen Geschichten gestoßen. So plagten Andreas Koch, den letzten Wirt der „Laute“ (Viehmarktstraße 6), ähnliche Sorgen wie die Gastronomen der 2020er-Jahre. Er musste das seit 1704 bestehende Lokal 1958 „infolge fortwährenden Personalmangels“ aufgeben.

Wilde Zustände müssen im September 1913 offenbar im „Schwarzen Adler“ (heute „Tweety“) geherrscht haben, als die Stadtverwaltung angehalten wurde, den Betreiber des Lokals zu überprüfen. So soll es zu Beanstandungen gekommen sein, „als die dort verkehrenden Gäste mit Frauenspersonen in den Wirtschaftsräumen und den angrenzenden Räumen geschlechtlichen Verkehr“ gehabt haben sollen.

Interaktiv: Das „Tweety“, früher „Schwarzer Adler“.

Beschuldigungen wegen „gewerbsmäßiger Unzucht“ gab es im Oktober 1915 auch in der „Goldenen Ente“. Dort soll sich ein Soldat nach dem Zusammensein mit zwei Damen eine Geschlechtskrankheit zugezogen haben.

Wo Goethe in Biberach übernachtete

Eines der ersten Häuser am Platz war über lange Zeit die „Krone“ in der damaligen Kronenstraße 15 (heute Hindenburgstraße 15). In dem seit der Zeit um 1500 existierenden Gasthof samt Hotel stieg 1788 Johann Wolfgang von Goethe ab, auf der Rückreise aus Italien, außerdem nach 1806 auch mehrfach der König von Württemberg.

Nach einem Brand 1830 war die wieder aufgebaute „Krone“ im 19. Jahrhundert mit ihrem Saal Schauplatz von Bällen und Konzerten der besseren Gesellschaft. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs endete das Kapitel „Krone“.

Interaktiv: Am Standort der heutigen Buchhandlung Gimple befand sich das „Weiße Kreuz“.

Sie war damit nicht das einzige Gasthaus, das im 20. Jahrhundert in Biberach von der Bildfläche verschwand, wie die Karte zeigt, die Ursula Maerker und Stefanie Hartmannsgruber erstellt haben. Auf dem Stadtplan ist nämlich nicht nur die genau Lage der einzelnen Lokale eingezeichnet, sondern eine Farbe zeigt an, ob sie noch bestehen bzw. in welchem Jahrhundert sie geschlossen wurden.

In den ersten 23 Jahren unseres Jahrhunderts sind bereits 25 der im Plan aufgeführten Gaststätten geschlossen worden. Stadtarchivarin Ursula Maerker

„Verschwanden beispielsweise im 19. Jahrhundert nur fünf der eingezeichneten Lokale, waren es im 20. Jahrhundert bereits 66. Und in den ersten 23 Jahren unseres Jahrhunderts sind bereits 25 der im Plan aufgeführten Gaststätten geschlossen worden“,sagt die Stadtarchivarin.

Ursula Maerker kann sich auch vorstellen, dass die kleine Ausstellung nach der Präsentation im Stadtarchiv, auch mal in der einen oder anderen Gaststätte in Biberach gezeigt wird.

Das Programm am Tag der Archive

Am Tag der Archive (3. März) gibt es von 11 bis 17 Uhr ein Programm im Stadtarchiv/Wielandarchiv im Roten Bau (Waldseer Straße 31). Um 11 Uhr gibt es eine Eröffnung mit Kerstin Bönsch, Geschäftsführerin der Wieland-Stiftung und Ursula Maerker, Leiterin des Stadtarchivs.

Anschließend hält Kerstin Bönsch einen Vortrag über „Literatur mit viel Geschmack: Kulinarik und Diäten bei Wieland, Mann, Grass & Co“. Sie zeigt darin auf, welche Rolle Essen und Trinken in der Literatur spielen.

Um 12 und um 14 Uhr gibt es Führungen durchs Stadtarchiv und das Wielandarchiv. Um 13 Uhr spricht Alexander Kissmann, Student der Europäischen Kultur- und Ideengeschichte, zum Thema „Vom einzelnen Gericht bis zur vollen Speisekarte - kurze Ideengeschichte zu Gasthäusern“.

Um „Die Schwäbischen Singvögel aus Biberachs Goldener Ente - die internationale musikalische Erfolgsgeschichte der Geschwister Rommer im 19. Jahrhundert“ informiert Franz Schlegel in einem Vortrag ab 15 Uhr. Von 11 bis 17 Uhr ist die Ausstellung „Krone, Laute, Tweety & Co - ein historischer Streifzug durch die Gaststättenlandschaft Biberachs“ zu sehen.

Kinder können unter Anleitung von Hanne Reichle Teller mit bunten Farben und historischen Gestaltungselementen bemalen. Bei einer Rezeptbörse werden Lieblingsrezepte von Biberacherinnen und Biberachern gesammelt und an Interessierte ausgegeben.