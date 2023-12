Die Friseurbranche kämpft noch immer mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Das liegt nicht nur daran, dass viele Betriebe derzeit noch an der Rückzahlung der Corona-Soforthilfen zu knabbern haben. Auch bei der Ausbildungssituation hat die Pandemie Bremsspuren hinterlassen.

Dirk Reisacher führt seit vielen Jahren seinen Friseursalon in Biberach. Von seinen derzeit 17 Mitarbeitenden sind fünf Auszubildende. „Ich finde es toll, junge Menschen auszubilden“, sagt er. Viele Berufskollegen, die gerne Azubis einstellen würden, hätten damit aber Probleme. In den Pandemiejahren 2020, 2021 und 2022 seien die Schulpraktika weggefallen. „Das ist der klassische Weg, wie wir Friseure an Azubis kommen“, sagt Reisacher, der Vorsitzender des Sozialausschusses des Fachverbands Friseur und Kosmetik Baden-Württemberg ist.

Biberach als Schulstandort muss bleiben

Durch Ausbildungsbotschafter und Schulpartnerschaften will die Friseur-Innung auch im Kreis Biberach stärker für das eigene Handwerk trommeln. Wichtig sei vor diesem Hintergrund, dass die Karl-Arnold-Schule als Berufsschulstandort für Friseure erhalten bleibt, so Reisacher. Derzeit werden dort neun Friseurazubis im ersten, elf im zweiten und acht im dritten Ausbildungsjahr unterrichtet. Mit dem Modell der Klappklasse soll der Standort Biberach gesichert werden. „Das bedeutet, dass unsere Azubis zusammen mit den Maler-Azubis in den allgemeinen Fächern unterrichtet werden. Dafür sind wir sehr dankbar“, so Reisacher. Ansonsten müssten die Azubis nach Ulm oder Ravensburg in die Schule fahren.

Mehr Attraktivität für den Beruf bei jungen Menschen erhofft er sich auch vom neuen Tarifvertrag für die Friseurbranche in Baden-Württemberg, der auch für Azubis eine bessere Bezahlung vorsieht. Der neue Tarifvertrag beinhalte auch eine Allgemeinverbindlichkeit. Das bedeutet, dass sich alle Friseure daran halten müssen, egal ob sie im Arbeitgeberverband sind oder nicht. „Damit haben wir eine Chancengleichheit für alle Friseure erreicht“, so Reisacher. „Viele, die gute Leute haben, zahlen aber schon heute über Tarif.“

Drastische Umsatzverluste

Die Friseurbranche im Kreis sowie im Land tue sich aktuell schwer, auf das Vor-Corona-Niveau zurückzukehren. So waren die Jahre 2020 und 2021 von drastischen Umsatzverlusten gekennzeichnet und auch 2022 liege noch unter dem Niveau von 2019. „Dies hat zur Folge, dass zahlreiche Betriebe inzwischen aufgegeben haben“, sagt Reisacher.

Problematisch für größere Betriebe, die ausbilden, seien Friseure, die Kleinstgewerbe anmelden oder nebenerwerbsmäßig tätig seien. „Die sind umsatzsteuerbefreit und haben dadurch einen Preisvorteil.“ Das sei zwar politisch so gewollt, schade dem Gewerbe aber extrem. So gebe es im Landkreis 150 Friseurbetriebe, von denen knapp die Hälfte in der Innung sei. „Die übrigen sind anderweitig am Markt unterwegs“, so Reisacher.

Er tritt auch der Behauptung entgegen, dass die Friseure in den vergangenen Jahren ihre Preise übermäßig erhöht hätten. Während die Inflationsrate 2022 in Deutschland sieben Prozent betragen habe, seien die Preise im Friseurhandwerk lediglich um 5,2 Prozent gestiegen.

Hilfreich wäre vor diesem Hintergrund eine Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent für Friseurdienstleistungen, sagt Reisacher. Dies habe er auf Landesebene der Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und dem hiesigen CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger bereits vorgetragen. „Dort hat man Verständnis für unsere Position gezeigt, versprochen wurde allerdings nichts.“