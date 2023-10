WLSB hat Antragsstau im Sportstättenbau abgebaut

Das Warten auf Zuschüsse für den Sportstättenbau ist vorbei. Im September hat der Württembergische Landessportbund (WLSB) die letzten von fast 1400 ausstehenden Bewilligungen für Förderanträge ausgestellt und an die Sportvereine verschickt. „Mit den Sondermitteln aus dem Landeshaushalt konnten wir endlich die schwierige Situation in der Sportstättenbauförderung beenden. Zuletzt mussten manche Vereine drei bis fünf Jahre warten, bis das Geld in der Vereinskasse eingetroffen ist“, sagt WLSB-Präsident Andres Felchle.

Bis Ende 2021 war die Zahl der Förderanträge, die der WLSB wegen fehlender Landesmittel nicht bewilligen konnte, auf 810 angewachsen. „Insgesamt haben wir seit Anfang 2022 Fördermittelzusagen über 21,3 Millionen Euro verschickt und einen Großteil davon nach Eingang der Abrechnung auch ausbezahlt“, erklärt Felchle. Damit habe der WLSB seinen Anteil an den Sondermitteln über 40 Millionen Euro, die das Land für alle drei Sportbünde bereitgestellt hat, vollständig ausgegeben. „In einer solch komfortablen Situation ohne Wartezeit auf Sportstättenbau-Zuschüsse waren wir schon seit Jahrzehnten nicht mehr“, ergänzt der WLSB-Präsident.

Im Sportkreis Biberach konnte der WLSB in den Bewilligungsrunden 2022 und 2023 insgesamt 38 Sportvereine mit 63 Bauprojekten berücksichtigen. Bei Investitionskosten in Höhe von 2.813.890 Euro erhalten sie insgesamt 569.730 Euro an Zuschüssen. Sportkreispräsidentin Elisabeth Strobel sagt zum Abbau des Antragsstaus: „Wir sind sehr froh, dass uns die Sondermittel vom Land zur Verfügung gestellt wurden und unsere Sportvereine hier nun ihre Maßnahmen bearbeiten können.“ Ein Dankeschön gelte auch den dem WLSB, der diese großartige Leistung der Antragsabarbeitung so schnell vorgenommen habe.

Auch wenn sich die Situation bei der Förderung von Vereinssportstätten etwas entspannt hat, stehen weiterhin einige Herausforderungen an. Durch das hohe Zinsniveau und den starken Preisanstieg im Baugewerbe sind die Investitionsvolumen der Vereine deutlich zurückgegangen. „Es ist aber mehr als verständlich, dass sich derzeit auch gemeinnützige Sportvereine mit größeren Ausgaben zurückhalten“, sagt Felchle. Um in dieser Situation stärkere Anreize für Modernisierungen und energetische Sanierungen zu setzen, überarbeite man derzeit die Förderrichtlinien im Sportstättenbau.

Im Sportkreis Biberach haben folgende fünf Vereine die höchsten Zuschüsse erhalten: TSV Laupheim (Neubau Bewegungspark „outFit“, Investition: 301.930 Euro/Zuschuss: 66.220 Euro), Schützengilde Riedlingen (Umbau Schießanlage Großkaliber, Investition: 182.500 Euro/Zuschuss 51.000 Euro), SV Rißegg (Neubau Umkleidegebäude, Investition: 576.990 Euro/Zuschuss: 44.410 Euro), TG Biberach (Sanierung Tennisanlage, Investition:139.290 Euro/ Zuschuss: 35.460 Euro), SV Reinstetten (Sanierung Rasenspielfeld, Investition: 119 390 Euro/Zuschuss: 31.690 Euro).