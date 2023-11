Wirtschaftsstandort Oberschwaben war Thema bei Tagung für Geschichtslehrer in Biberach

Bei einer Tagung für Geschichtslehrer ist der Wirtschaftsstandort Oberschwaben beleuchtet worden. Der „Tag der Landesgeschichte in der Schule“, der jährlich zu den Heimattagenerg stattfindet, widmete sich in Biberach der Wirtschaftsgeschichte Oberschwabens und stand unter Federführung des Kompetenzzentrums für Geschichtliche Landeskunde im Unterricht, der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd und der Stadt Biberach.

Der Blick der mehr als 50 Historiker in Biberach richtete sich aber auch auf Gegenwart und Zukunft. Die Tagungsleiter Markus Fiederer (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung) und Christian Wieland (Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd) betonten, dass Fragen nach der Zukunft des Wirtschaftsstandorts Oberschwaben nicht ohne Blick in die Vergangenheit zu beantworten seien. Das Woher und das Wohin seien miteinander verknüpft. Angesichts vieler Herausforderungen würden aber in vielen Bereichen alte Gewissheiten nicht mehr gelten. Frank Brunecker, Leiter des Museums Biberach, sprach über den Weg Oberschwabens in die und in der industriellen Welt. In die Gegenwart des Wirtschaftsraums tauchten die Teilnehmer bei der Führung durchs Aluminiumgusswerk der Firma Handtmann ein. Nachmittags begrüßte Abteilungsleiter Steffen Püschel die Tagungsteilnehmer im Wieland-Gymnasium. Hier stellten Landeskundebeauftragte des Kompetenzzentrums für Geschichtliche Landeskunde im Unterricht didaktische Konzepte zur Vermittlung oberschwäbischer Wirtschaftsgeschichte vor. Ein Höhepunkt war die Podiumsdiskussion, bei der lebhaft über die Standortbestimmung und Zukunftsperspektiven des Wirtschaftsstandorts Oberschwaben diskutiert wurde. Fazit von Carolin Ehringer: „Die aktuelle Lage ist herausfordernd, aber mit dem gewohnten Einsatz, Mut und Ideenreichtum der Oberschwaben trotzdem zu schaffen.“