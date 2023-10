Winterspielplatz „Spielraum“ der EFG Biberach ist wieder geöffnet

Bei jedem Wetter ist donnerstags von 15 bis 17 Uhr ‐ außer in den Ferien ‐ der Winterspielplatz „Spielraum“ der EFG in der Schönfeldstraße 3 (Ecke Maliweg) ein Treffpunkt für Familien mit Kindern bis etwa 6 Jahren. Wenn es draußen zu nass und ungemütlich wird, ist es auf dem Winterspielplatz gemütlich und warm. Dies teilt die EFG mit. Die Kinder haben Platz zum Auspowern oder ruhigerem Spiel. Bei verschiedenen Spielstationen werden Lego, Playmobil, ein Kaufmannsladen, Basteln und Puzzeln sowie ein Fahrzeugbereich und eine Babyecke angeboten. Dazu gibt es ein Klettergerüst, eine Rutsche, ein Balanceparcour und weitere Geräte. Die Eltern haben bei Snacks, Kaffee und Getränken Zeit Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Besuch ist kostenlos. Es sei gut, wenn die Kinder Stoppersocken tragen, heißt es in der Mitteilung. Am Ende helfen alle beim Aufräumen. Eine Vorleserunde und ein Abschlusslied beenden den Nachmittag. Weitere Infos gibt es per Mail an [email protected].