Trotz kaltem Wind und gelegentlichem Regen haben am Sonntagnachmittag viele Menschen einen Bummel durch die Biberacher Innenstadt unternommen, wo die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag einluden.

Auch Simone Bareis, Thorsten Brose und die Kinder Lilli, Heidi-Lin und Samuel ließen sich vom Herbstwetter nicht abschrecken. Für die Erwachsenen gab es Glühwein, für die Kinder die Aussicht auf das eine oder andere Schnäppchen in den Läden. „Da macht uns das Wetter nichts aus“, so Simone Bareis. So war in den Geschäften den gesamten Nachmittag über doch einiges los, und neben warmer Wintermode waren auch warme Speisen und Getränke in den Cafés und an den Ständen auf dem Marktplatz gefragt.

Fünf Stunden lang hatten die Einzelhändler ihre Türen geöffnet. Veranstaltet wird der verkaufsoffene Sonntag jährlich am ersten Novemberwochenende aus Anlass der Biberacher Filmfestspiele.