Ob Fotobücher oder Gemälde — Wilfried Forschner hat viele Sammelleidenschaften. „Ein Forschner schmeißt nichts weg“, sagt der Zahnarzt mit Blick auf seine Familiengeschichte. Der Großvater Heinrich Forschner hatte eine umfangreiche archäologische Sammlung, die inzwischen als Schenkung an das Museum Biberach gegangen ist. Mit Biberach hat auch eine andere Sammelleidenschaft Wilfried Forschners zu tun.

Mich faszinieren die eleganten Formen. Wilfried Forschner

Wer an Forschners Haus am Kappenzipfel über das Brückle Richtung Ratzengraben geht, entdeckt in einem Fenster eine ganze Reihe schlanker Keramikvasen. Sie stammen von Margarete Frauer. Die Keramikkünstlerin war die Frau von Designer Heinz H. Engler und leitete mit ihm zusammen von 1952 bis 1963 die Oberschwäbische Töpferwerkstatt.

Nie persönlich getroffen

Rund 80 Vasen, Krüge, Becher und weitere Töpfe, die von Margarete Frauer geschaffen wurden, nennt Wilfried Forschner sein Eigen. „Mich faszinieren die eleganten Formen“, sagt er. Er könne sich nicht erklären, warum die Künstlerin in der Wahrnehmung offenbar so unterschätzt worden sei. Obwohl beide in Biberach lebten, haben sie sich nie getroffen. „Ich hatte auch keine Gelegenheit mehr gehabt, mit der im November 2022 verstorbenen Mabel Engler über ihre Mutter zu sprechen“, sagt Forschner.

Allmählich geht mir der Platz aus. Wilfried Forschner

An die Keramikobjekte von Margarete Frauer komme er in der Regel über bundesweite Ebay–Auktionen, sagt Forschner, der sich inzwischen nach einem weiteren Regal für die Keramik umschauen muss. „Allmählich geht mir der Platz aus.“ Zumindest einen Teil der Sammlung können Passanten aber weiterhin im Fenster des kleinen Wohnhauses bewundern. Und möglicherweise hat Wilfried Forschner ja bald noch mehr Zeit für seine vielen Sammelleidenschaften, wenn er Ende September in Ruhestand geht.

