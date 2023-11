Der aus Düsseldorf stammende Übersetzer und Schriftsteller Karl-Ludwig Wetzig hat am Freitagabend in der Biberacher Stadthalle den Christoph-Martin-Wieland-Übersetzerpreis erhalten. Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert. Wetzig erhielt den Preis für die Übersetzung des Liebesromans „Dein Fortsein ist Finsternis“ des isländischen Autors Jón Kalman Stefánsson.

Der Wieland-Übersetzerpreis wird alle zwei Jahre vom Freundeskreis zur Förderung literarischer und wissenschaftlicher Übersetzungen, jeweils in einer anderen Literaturgattung verliehen. Das Preisgeld wird vom baden-württembergischen Wissenschaftsministerium zur Verfügung gestellt und zuletzt von 12.000 auf 15.000 Euro erhöht. Mit seinem Namen erinnert der Preis an den großen Dichter Christoph Martin Wieland, der in seiner Biberacher Zeit erstmals Shakespeares Dramen ins Deutsche übersetzte. Der Preis wird deshalb immer in Wielands Heimatstadt verliehen.

Darum geht es im Roman

In diesem Jahr wurde der Preisträger im Genre Liebesroman gesucht. Karen Nölle, Präsidentin des Freundeskreises berichtete von Diskussionen in der Fachjury, in denen es bisweilen sehr hoch hergegangen sei, bis am Ende der Gewinner festgestanden habe.

Die Wahl fiel schließlich auf den 67-jährigen Wetzig und seine Übersetzung von Stefánssons Romans „Dein Fortsein ist Finsternis“, dessen Handlung der Piper-Verlag, in dem das Buch erschienen ist, so zusammenfasst: „Ein Mann erwacht in einer Kirche, irgendwo tief in den Westfjorden Islands, und erinnert sich an nichts. Doch die Frau, der er auf dem Friedhof begegnet, erkennt ihn wieder. Rúna berichtet von ihrer verstorbenen Mutter, und sie schickt ihn zu ihrer Schwester Sóley, mit der ihn eine brüchige Nähe zu verbinden scheint. Mithilfe ihrer und anderer Erzählungen setzt er sein Leben neu zusammen ‐ bis sich nicht nur sein, sondern das Schicksal aller Menschen dieses einsamen Fjords vor uns erhebt.“

Maßgeblicher Übersetzer aus dem modernen Isländisch

Laudator Heinrich Detering, Professor für Neuere deutsche Literatur und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Göttingen, bezeichnete Wetzig als einen der besten Kenner der isländischen Literatur und als wichtigsten, maßgebenden Übersetzer aus dem modernen Isländisch. So hat Wetzig in den vergangenen 25 Jahren rund 30 sehr unterschiedliche Werke aus nordischen Sprachen ins Deutsche übersetzt. Er lasse die Werke in seinen Übersetzungen so erscheinen, als hätten die Autoren diese auf Deutsch geschrieben, lobte Detering.

Übersetzung setze Weltläufigkeit und Weltoffenheit voraus, sagte der Preisträger. In jüngster Zeit werde ihm in einem beunruhigenden Ausmaß zu viel vom Eigenen und der eigenen Identität gesprochen, formulierte Wetzig auch eine politische Botschaft. Gerade für die isländischen Autoren seien Übersetzungen sehr wichtig, um zu den geringen Auflagenzahlen auf dem überschaubaren isländischen Markt noch ein Zubrot zu verdienen. Er bedankte sich sehr für diesen Preis.

Übersetzung als eigene Kunstform

Der Beruf des Übersetzers erfordere eine exzellente und vielseitige Qualifikation, hatte Staatssekretär Arne Braun aus dem Wissenschaftsministerium zuvor ausgeführt. Und Oberbürgermeister Norbert Zeidler sprach von der Übersetzung als eigene Kunstform. „Deshalb ist es wichtig, dass es dafür auch Preise gibt.“

Organisiert hatte die Preisverleihung die Wieland-Stiftung Biberach mit Geschäftsführerin Kerstin Bönsch. Die beeindruckende musikalische und visuelle Umrahmung kam von Deffekt Visual Artist.