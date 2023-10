Wieland-Stiftung trauert um Amanda Kress

Vor Kurzem hat die Christoph Martin Wieland-Stiftung die Nachricht vom Tod ihrer Ehrensenatorin Amanda Kress erreicht. Sie war die Gattin von Erich Kress, 1907 in Biberach geboren und mütterlicherseits ein Enkel von Reinhold Schelle (1845 ‐ 1930), einem Ehrenbürger der Stadt Biberach und dem Gründer und jahrzehntelangen Leiter des Wieland-Museums und des Wieland-Archivs. Erich Kress verbrachte während seiner Schulzeit, später auch als Lehrer am Goethe-Gymnasium in Frankfurt/Main, die Ferien bei den Großeltern in Biberach und erlebte bei seinem Großvater Reinhold Schelle das Werden des Wieland-Museums mit, dem er zeitlebens verbunden blieb und dessen Unterstützung ihm bis zuletzt ein großes Anliegen war.

Die Verbundenheit ihres verstorbenen Ehemannes mit dem Lebenswerk seines Großvaters war Beweggrund für Amanda Kress, die Biberacher Wieland-Einrichtungen 1996, 2003 und 2009 mit großzügigen finanziellen Schenkungen zu fördern. Für diese Unterstützung, die für ein bürgerschaftliches Engagement in der Tradition von Reinhold Schelle steht, wurde Amanda Kress 2010 zur ersten Ehrensenatorin der Christoph Martin Wieland-Stiftung ernannt. Die Stadt Biberach ist Amanda Kress zu großem Dank verpflichtet, schreibt die Wieland-Stiftung in ihrer Pressemitteilung.