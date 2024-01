Das Wieland-Gymnasium trauert um Walter Falk, der am 1. Januar im Alter von 79 Jahren verstarb. Er bleibt vielen Schülergenerationen und früheren Kollegen in guter Erinnerung, nicht zuletzt als intellektuell und rhetorisch gewandter Lehrer.

Walter Falk unterrichtete die Fächer Französisch und Latein, fachfremd auch Deutsch. 1944 wurde er in Itzehoe, Schleswig-Holstein, geboren, machte am staatlichen Gymnasium in Wyk auf der friesischen Insel Föhr 1963 sein Abitur und studierte an den Universitäten Hamburg und Tübingen die Fächer Latein und Französisch.

1971 kam Walter Falk ans Wieland-Gymnasium, drei Jahre später wurde er zum Oberstudienrat befördert. Er verwaltete in der Folge die Lektüresammlung der Schule, betreute die Lernmittel im Fach Französisch, führte Studienfahrten durch, war in Abitur-Prüfungskommissionen tätig, ebenso als Prüfungsvorsitzender bei Latinums-Prüfungen an Nachbargymnasien.

In seiner Freizeit unterrichtete er Französischkurse an der Volkshochschule Biberach. 2006 feierte Walter Falk sein 40. Dienstjubiläum, am 1. August 2007 trat er seinen Ruhestand an. Schulleiter Herbst schrieb in der Dienstlichen Beurteilung 1982: „Herr Falk bringt großes Verständnis für seine Schüler auf, obwohl er stets konsequente Arbeit und Lernhaltung von ihnen erwartet.“