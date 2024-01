„Kann ich Seifenblasen erzeugen, die zehn Minuten halten?“ - Ist der Fisch mit den größten Flossen auch der schnellste?“ - „Was hält den Körper am wärmsten, Fell oder Haare?“ Antworten auf diese und weitere Fragen können künftige Fünftklässler des Biberacher Wieland-Gymnasiums (WG) selbst ergründen. Denn zum neuen Schuljahr gibt es dort eine Forscherklasse, die Teil des regulären Unterrichts ist.

Dass die weiterführenden Schulen inzwischen in einem Wettbewerb um neue Schüler stehen, ist nichts Neues mehr. Auch am WG macht man sich regelmäßig Gedanken, mit welchen Angeboten man die Schule noch attraktiver machen kann, speziell für neue Fünftklässler. „In einer Elternumfrage in Tübingen, was sie sich von weiterführenden Schulen für ihre Kinder erwarten, wurde häufig der Schwerpunkt Naturwissenschaften genannt“, sagt Steffen Püschel, der am WG für die Schulentwicklung zuständig ist.

WG ist „Jugend forscht“-Schule

So sei ihm die Idee für die Forscherklasse gekommen. Solche gebe es vor allem in Bayern bereits. „Wir sind 2022 als deutsche ,Jugend forscht’-Schule ausgezeichnet worden, weshalb eine solche Klasse sehr gut zum WG, aber auch zu Biberach passt“, sagt Püschel. Bereits heute gibt es ab der sechsten Klasse schon Forscher-AGs am Wieland-Gymnasium.

Das neue Konzept bietet Eltern aber die Möglichkeit, dass sie ihr Kind schon bei der Schulanmeldung speziell für die Forscherklasse anmelden können. Das bedeutet, dass die Schüler pro Woche eine spezielle Stunde Naturwissenschaft und Technik haben, die dann für das Forschen verwendet wird. Der Stundenplan werde dafür aber nicht erweitert, sagt Schulleiter Ralph Lange. „Wir verwenden dafür eine ohnehin vorgesehene Neigungsstunde.“

Kindlichen Forscherdrang nutzen

30 Plätze, also eine Klasse, sind für die Forscherklasse vorgesehen. „Wir hoffen, dass wir genügend Anmeldungen bekommen“, sagt Lange. Sollten es mehr Interessenten geben, haben diese ab der sechsten Klasse ohnehin die Möglichkeit, an der Forscher-AG teilzunehmen. Die „verpflichtende“ Forscherklasse endet nämlich nach Klasse 5.

Den speziellen Unterricht für die kleinen Forscher werden die Fachlehrer Daniela Bernlöhr und Markus Kühne in Abstimmung mit Susanne Braig, Abteilungsleiterin Naturwissenschaften und Mathematik, gestalten. Klassenlehrer wird Thomas Streit sein. Die Auswahl der Experimente und der Forschungsthemen wollen Bernlöhr und Kühne nicht im Einzelnen vorgeben. „Wir wollen den kindlichen Forscherdrang nutzen. Sie sollen selbst sagen, was sie interessiert, Fragestellungen und den Aufbau von Experimenten selbst überlegen“, sagt Daniela Bernlöhr. Damit sich die Lehrer den Kindern besser widmen können, wird die Forscherklasse in zwei Gruppen von maximal 15 Schülern geteilt.

Es darf auch etwas schiefgehen

Mit einem Forscherlabor und entsprechenden Fachräumen ist das WG bereits bestens ausgestattet, um auch ausgefallene Experimentierideen umzusetzen. Wichtig sei auch nicht, dass jeder Versuch gelinge. „Es geht auch darum, erklären zu können, warum etwas nicht funktioniert hat. Auch das ist ein Ergebnis“, sagt Daniela Bernlöhr. Ein Ziel sei auch, die Ausdauer zu lernen, an einem Thema dranzubleiben, auch wenn etwas nicht sofort gelingt, ergänzt Susanne Braig. Neben Experimenten wird es auch Knobelaufgaben, Wettbewerbe und einen Ausflug in eine naturwissenschaftliche Einrichtung für die kleinen Forscher geben.

Benotet werden die Experimente der Forscherklasse nicht. Der Nutzen für die Schüler zeige sich längerfristig, ist Markus Kühne überzeugt. „Man merkt ziemlich bald, dass die Schüler eine andere Denkstruktur entwickeln, und auch die Noten in naturwissenschaftlichen Fächern verbessern sich. Das wissen wir inzwischen durch unsere Forscher-AGs.“ Wichtig ist Schulleiter Lange: „Auch wer den Kunstzug am WG wählt, kann in die Forscherklasse.“