Wieland-Gesellschaft bietet Führung durch den Wieland-Park an

Eine Führung durch den Wieland-Park in Biberach findet am Samstag, 30. September, 15 Uhr, statt. Es ist ein Angebot der Wieland-Gesellschaft, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Im Wieland-Park erfährt man viel über den Dichter Christoph Martin Wieland und den Philosophen Jean-Jacques Rousseau, über Gärten in Wielands Welt, und über die Gartenarchitektur von Hans Dieter Schaal, der den Park 1999 gestaltete. Das darin befindliche Gartenhaus des Dichters, mit einer Ausstellung zu Leben und Werk des Dichters, ist ein wichtiger kulturhistorischer Ort. Aber auch die Themen zu Geografie im Alpenvorland sowie insgesamt zum Spannungsfeld von Natur und Kultur sind Teil der Geschichte des Parks. Barbara Leuchten und Regina Vogel, beide von der Wieland-Gesellschaft, führen gemeinsam durch den Park. Die letzte Führung in diesem Jahr findet dann am Samstag, 14. Oktober, um 15 Uhr statt. Auf Wunsch sind Sonderführungen für Gruppen möglich.

Treffpunkt zur Führung ist am Eingang zum Wieland-Park an der Saudengasse bei der Figur „Wieland im Sturm“. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führung ist auf 20 Personen beschränkt und ist kostenlos, Spenden sind aber willkommen. Weitere Informationen gibt es unter www.wieland-gesellschaft.de/Wieland-Park.