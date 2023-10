Wieland-Führung mit Weinprobe

Tourismus Biberach bietet in der kommenden Woche wieder spannende Stadtführungen an. Eine Führung widmet sich Wieland und seiner Passion für Wein.

Der Marktplatz mit seinen Bürgerhäusern, dem Esel-Denkmal von Peter Lenk und dem Marktbrunnen ist nur eine Station auf dem historischen Stadtrundgang am Samstag, 21. Oktober. Darüber hinaus gehört die Besteigung des Weißen Turms ebenso zum Programm. Erwachsene zahlen für die zweistündige Führung 12 Euro. Am Mittwoch, 25. Oktober, zeigt Stadtführerin Edeltraud Garlin die historischen Schätze (ohne Besteigung des Weißen Turms) bei einem eineinhalbstündigen historischen Stadtrundgang. Erwachsene zahlen 9 Euro.

Der letzte bekannte Brief des Dichters Christoph Martin Wieland war ein Schreiben an seinen Weinhändler. Es war eine von vielen Weinbestellungen, die ihn als Kenner ausweisen. Humorvoll umrahmt von Zitaten des Dichters und seinen Zeitgenossen lässt Stadtführerin Edeltraud Garlin am Sonntag, 22. Oktober, Wieland bei diesem Rundgang durch die Altstadt wieder aufleben. Krönung ist die angeschlossene Weinprobe, bei der in gemütlicher Runde Weine von Wielands Geschmack verkostet werden. Die Führung dauert inklusive Weinprobe etwa zweieinhalb Stunden, die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Erwachsene zahlen 24 Euro.

Treffpunkt für die Führungen ist um 14 Uhr der Spitalhof, Museum Biberach. Karten sind direkt bei den Stadtführern erhältlich.