Wieder Verkauf an zwei Tagen

Am ersten Adventwochenende, Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, organisiert der Förderkreis Museum Biberach wieder den traditionellen Bücherbasar im Foyer des Museums Biberach. „Das Angebot auf zwei Tage auszudehnen, hat sich im vergangenen Jahr bewährt. Wir konnten die Besucherströme entzerren und auch Marktbesuchern ermöglichen, in Ruhe zu stöbern und Bücher zu Schnäppchenpreisen zu erwerben“, begründet Vorsitzender Herbert Stein in einer Pressemitteilung die Entscheidung. Der Basar findet am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr statt. Hier finden sich erfahrungsgemäß Kinderbücher genauso wie Romane, Sachbücher sortiert nach unterschiedlichen Sachgebieten, Krimis, Kunstbände und Fremdsprachliches. Der Verkaufserlös der gespendeten Medien kommt wie immer dem Museum zugute.

Wer gut erhaltene Bücher, Noten, Musik- oder Bücher-CDs bzw. -DVDs spenden möchte, kann diese zu den Öffnungszeiten des Museums von Dienstag, 28., bis Donnerstag, 30. Dezember, im Foyer des Museums abgeben. Die dringende Bitte der ehrenamtlich tätigen Helferinnen und Helfer ist, nur gut erhaltene Dinge abzugeben. „Wir legen Wert auf gute Qualität und möchten nur Medien anbieten, die man sich auch selber noch in den Bücherschrank stellen würde“ sagt Stein.