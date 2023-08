Wieder reguläres Fahrtenangebot auf der Linie 5

Von Montag, 4. September, an fährt die Linie 5 der Stadtwerke Biberach wieder im Halbstundentakt. Bereits seit Anfang August profitieren die Fahrgäste der Stadtwerke auf den Linien 3 und 4 wieder vom regulären Halbstundentakt. Damit wird der gesamte Stadtlinienverkehr der Stadtwerke Biberach wieder im vollen Umfang gefahren. Dies teilen die Stadtwerke mit.

Dies sei der neuen Auftragnehmerin im Stadtlinienverkehr, der Regionalverkehr Alb–Bodensee GmbH (RAB) zu verdanken, heißt es in der Mitteilung weiter. Der RAB gelang es, zusätzliche Fahrerinnen und Fahrer zu gewinnen. Denn der Arbeitsmarkt beim Fahrpersonal bleibt bundesweit weiterhin angespannt. „Wir sind zuversichtlich, dass wir zukünftig wieder unser gutes und verlässliches Fahrtangebot anbieten können,“ so Margit Leonhardt, Geschäftsführerin der Stadtwerke.

Aktuell bestehen Umleitungen auf den Linien 3, 4 und 5 aufgrund der Baustellensituation im Biberacher Innenstadtbereich. Die Linie 5 kann die Haltestellen rund um den Marktplatz derzeit nicht bedienen. Detaillierte Informationen zu den Umleitungen sind auf der Homepage der Stadtwerke unter www.swbc.de veröffentlicht.

Weitere Informationen sind bei den Mitarbeitern der Stadtwerke Biberach telefonisch unter 07351 30250—150, per Mail an [email protected] oder persönlich in der Freiburger Straße 6 in Biberach erhältlich.