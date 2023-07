Hotpants, bauchfreie Tops, Unterhemden und Jogginghosen: Die Kleidung, die junge Menschen auch in der Schule tragen, wird immer knapper, legerer und sportlicher. Was ist im Schulalltag angemessen und was nicht? Die SZ hat bei drei Schulleitern von Biberacher Schule nachgefragt, wie sie es mit der Kleiderordnung halten.

Eine Schule in Wermelskirchen in Nordrhein–Westfalen sorgte kürzlich für Aufsehen, weil sie eine Kleiderordnung einführte. Dort sind Jogginghosen und Trainingsanzüge verboten. Auch Kappen, Mützen und Jacken sind tabu, ebenso tiefe Ausschnitte und zu viel Haut wie beispielsweise ein unbedeckter Bauchnabel. Solche Kleiderordnungen gibt es an den Biberacher Schulen nicht. Aber eine Grenze zwischen Tolerierbarem und Dingen, die zu weit gehen.

Lehrer suchen das Gespräch

Am Bischof–Sproll–Bildungszentrun in Rißegg spielt das Thema unangemessene Kleidung eine eher randständige Rolle, sagt Markus Holzschuh, Leiter des Bildungszentrums. „Sollte es bezüglich der Kleidung Überschreitungen geben, suchen die Kolleginnen und Kollegen das Gespräch und weisen die Schülerinnen und Schüler auf Übertreibungen hin.“ Es gelte dabei das Persönlichkeitsrecht der Jugendlichen in Einklang mit allgemeinen Anstandsregeln, Stil und Angemessenheit zu bringen.

„Es ist auch in diesem Bereich Teil des erzieherischen Auftrags Stil– und Geschmacksempfinden zu fördern und zu diskutieren“, so Markus Holzschuh. „In sehr seltenen Fällen, bei denen Einsicht und Gespräch nicht weiterhelfen, und durch Kleidung nicht statthafte Standpunkte wie beispielsweise Rassismus zum Ausdruck kommen, behalten wir uns weitere Schritte vor.“

Toleranz hat auch Grenzen

Auch am Biberacher Wieland–Gymnasium sieht Schulleiter Ralph Lange aktuell kein Problem, wenn es um die Kleidung seiner Schülerinnen und Schüler geht: „In diesem Jahr gab es keine Beschwerden und wir haben auch nichts Anstößiges gesehen.“ Wenn dies dennoch mal der Fall sein sollte und Grenzen überschritten werden, würden die Lehrerinnen und Lehrer sofort reagieren.

Für den WG–Schulleiter ist angemessene Kleidung in der Schule sehr wichtig: „An einer Schule wird zusammen gelernt und gelebt. Wir erwarten einigermaßen korrekte Kleidung, sind insgesamt tolerant, aber es gibt Grenzen. Auf T–Shirts sollte nichts Beleidigendes stehen, Jogginghosen sind Sport– aber keine Unterrichtskleidung“, so Lange. Bei Jogginghosen denkt er immer mal wieder an Karl Lagerfelds berühmtes Zitat: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“. „So ganz Unrecht hatte er nicht“, sagt Lange. „Auch Badeschlappen gehören für mich an den Strand und nicht in die Schule. Aufreizende Kleidung von jungen Damen bringt Jungs in Verlegenheit — das finde ich nicht angemessen.“ Aber natürlich dürfe es, wenn es warm ist, auch ein bisschen luftiger sein.

Gemeinsamer Erziehungsauftrag mit den Eltern

„Freizügige Kleidung im Sommer ist ein Thema, das auch die Verantwortung der Eltern betrifft und natürlich von der jeweiligen Mode abhängig ist“, sagt Marcus Pfab, Schulleiter der Dollinger–Realschule. Aktuell gibt es aber auch für ihn aber keinen Handlungsbedarf an seiner Schule. „Vieles ist im Übrigen in diversen Vorschriften und Schulordnungen geregelt. Wichtig ist hier die Abstimmung mit dem Elternbeirat. Letztlich haben wir ja zusammen mit den Eltern einen Erziehungsauftrag“, so Marcus Pfab.

Die Aufgabe von Schulen sei es auch, auf das weitere Leben vorzubereiten. „Hierzu gehört bei aller Individualität auch das Beachten von gesellschaftlichen Konventionen“, so der Dolli–Schulleiter. „Gerade die Realschule bereitet neben dem Übergang auf die beruflichen Gymnasien ja auch den Wechsel in die Arbeitswelt vor. Auch in außerunterrichtlichen Veranstaltungen mit unseren Bildungspartnern ist eine angemessene Kleidung immer wieder Thema.“

Immer wieder komme es allerdings vor, dass Schülerinnen oder Schüler beispielsweise englischsprachige Botschaften vor sich hertragen, deren Bedeutung sie gar nicht kennen. „In diesem Fall fordern wir die Schülerinnen und Schüler auf, das zu übersetzen, was auf dem T–Shirt steht“, so Pfab. Des Weiteren stellt er klar: „Extremistische politische Botschaften und menschenverachtende Symbole sind natürlich Tabu.“