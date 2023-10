Wie soziale Netzwerke Kinder und Jugendliche an sich binden

Der Kommunale Präventionspakt und das Kreisjugendreferat haben einen zum Thema „Soziale Netzwerke und Jugend ‐ Ein Auftrag für moderne Erziehung“ ins Landratsamt nach Biberach veranstaltet. Während der Pandemiejahre hatte das Landratsamt online Elternabende mit Clemens Beisel unter dem Titel „Clemens hilft“ angeboten, nun wurde der Referent in Präsenz begrüßt. „Wir sind freuen uns, dass wir Herrn Beisel für diesen Vortrag gewinnen konnten, da wir seine Kompetenz im Bereich Medien und seine herausragende Art der Vermittlung solcher Inhalte sehr schätzen“, sagte Heike Küfer, kommunale Suchtbeauftragte. Die Fachkräfte, Eltern und weiteren Interessierten erfuhren von Beisel, wie Messenger-Dienste, aber auch Instagram und Snapchat arbeiten und wie sie es schaffen, Kinder und Jugendliche dauerhaft an sich zu binden. Kinder und Jugendliche könnten sich oft von dem Sog, der von diesen und ähnlichen Apps ausgeht, kaum mehr lösen und wiesen ein missbräuchliches Konsumverhalten auf. Ein großer Teil des Tages wird von solchen Medien vereinnahmt und hält Kinder und Jugendliche vom Lernen und von realer Freizeitgestaltung mit Freunden ab. Welche Möglichkeiten Eltern und Fachkräfte haben, konstruktiv mit diesem Thema umzugehen, wurde an anschaulich erläutert. Der Referent gab den Eltern auch Spielregeln für die Handynutzung ihrer Kinder mit auf den Weg. Er appellierte insbesondere an die Vorbildfunktion der Eltern. Nur was Eltern selbst vorleben, wird von Kindern akzeptiert.