Am 9. Juni wird bei der Kommunalwahl auch der neue Biberacher Gemeinderat gewählt. 32 Sitze am Ratstisch sind zu vergeben. Bis 28. März müssen die Parteien und Vereinigungen ihre Kandidatenlisten bei der Stadtverwaltung eingereicht haben. Die SZ hat bei den aktuell im Gemeinderat vertretenen Parteien und Wählervereinigungen nachgefragt, wie die Vorbereitungen laufen. Heute bei den Grünen.

Vor fünf Jahren haben die Grünen mit der CDU gleichgezogen und stellen ebenfalls mit neun Sitzen eine der beiden größten Gemeinderatsfraktionen. Alle neun Stadträtinnen und Stadträte, die aktuell dem Gremium angehören, treten am 9. Juni erneut an, sagt Fraktionsvorsitzender Josef Weber. Und auch der Rest der Liste, die analog zu den Sitzen im Gemeinderat 32 Plätze umfasst, sei voll.

Sorge wegen politischer Großwetterlage

Dass es so kommen würde, da waren sich Weber und seine Stellvertreterin Silvia Sonntag bis Ende des vergangenen Jahres nicht so sicher. „Wir hatten Sorge, dass die politische Großwetterlage, die die Grünen nicht begünstigte, uns auch kommunal einen Strich durch die Rechnung macht“, so Weber.

Mit Beginn des neuen Jahres änderten sich allerdings die Vorzeichen. Ende Januar gab es auf dem Marktplatz die große Demo unter dem Motto „Biberach steht zusammen - Nie wieder ist jetzt!“, an der rund 3000 Menschen teilnahmen. „Im Nachgang hatten wir einige positive Rückmeldungen und etwa 25 Namen auf der Liste“, so Weber.

Aschermittwoch als Wendepunkt

Dann kam der politische Aschermittwoch der Grünen mit seinen Begleiterscheinungen rund um die Biberacher Stadthalle. „Was an diesem Tag passiert ist, bereitet mir bis heute Bauchschmerzen“, sagt Josef Weber. Für die Gemeinderatsliste war der Tag und die nachfolgenden Diskussionen aber alles andere als schlecht. „Da sind in der Folge einige zu uns gekommen, die sagten: So, und jetzt will ich mich bei euch engagieren. Plötzlich hatten wir mehr Bewerberinnen und Bewerber als Plätze auf der Liste“, so Weber. Ein paar Interessierten habe man für die Gemeinderatswahl zwar absagen müssen, sie dann im Gegenzug aber auf die Kreistagsliste der Biberacher Grünen gesetzt.

Für den Gemeinderat kandidieren nun 18 Männer und 14 Frauen im Alter zwischen 16 und 76 Jahren. „Wir haben die Liste bis Platz 27 jeweils im Wechsel aufgestellt. Im oberen Bereich der Liste stehen die neun amtierenden Stadträtinnen und Stadträte. Auch beruflich sind wir ziemlich breit aufgestellt - vom Arzt bis zum Schüler“, sagt Sonntag. Kampfabstimmungen habe es nicht gegeben, die Reihenfolge der Kandidaten sei in gegenseitigem Konsens aufgestellt worden.

Das sind die Kandidaten

Für den Gemeinderat kandidieren bei den Grünen: Manuela Hölz, Josef Weber, Silvia Sonntag, Manfred Wilhelm, Isolde Lauber, Rudolf Brüggemann, Petra Jung, Christoph Kapfer, Verena Brauchle, Uwe Zeller, Carolin Schäfer, Daniel Birkenmayer, Anne Vogel, Thomas Fox, Ute Rieber, Reinhard Gawatz, Hannelore Gaupp-Maier, Hannes Bartl, Doris Zabel, Eli Ellert, Liselotte Renouard, Johannes Fox, Sylvia Jeggle, Nicolai Görts, Christa Lauber, Helmut Trunzer, Hartmut Hahn, Harald Gehring, Michael Faulmüller, Karl Lukas Knierim, Dietrich Schütze und Marco Kolk.

Nicht alle auf der Liste seien Grünen-Mitglieder, so Weber. Leider sei es auch nicht gelungen, Kandidaten in den Teilorten Ringschnait und Stafflangen zu finden. Das Wahlprogramm werde in den nächsten Wochen erstellt und als Flyer herausgegeben, sagt Sonntag. Bei der Wahlwerbung setzen die Grünen eher auf den analogen Weg. „Wir planen Marktstände, Veranstaltungen mit Referenten und auch Spaziergänge.“