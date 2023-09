Beim ersten Kennenlernen war der damals 17–Jährige noch sehr reserviert, doch mit der Zeit entwickelte er Vertrauen zu Sonja Waidmann. Sie wurde seine Vormundin und half ihm durch eine schwere Zeit. „Es gibt mir sehr viel, wenn meine Unterstützung Erfolg zeigt“, sagt die Biberacherin.

Das Kreisjugendamt verfügt derzeit insgesamt über zehn ehrenamtliche Vormünder. Wer Interesse an der verantwortungsvollen Aufgabe hat, erhält am Donnerstag, 21. September, im Landratsamt weitere Informationen.

Wenn Eltern aufgrund von Krankheit, Erziehungsunfähigkeit oder Tod die elterliche Sorge nicht wahrnehmen können, bestellt das Familiengericht für den Minderjährigen einen Vormund. Das ist derzeit im Landkreis Biberach bei 140 Kindern und Jugendlichen im Alter von null bis 17 Jahren der Fall. Um 130 dieser Fälle kümmert sich ein im Jugendamt angesiedelter Amtsvormund. Die zehn übrigen Minderjährigen betreuen ehrenamtliche Vormünder wie Sonja Waidmann.

Landkreis war 2015 Vorreiter

„Das ist eine überschaubare Zahl und doch total viel“, sagt Peter Werner, der selbst Amtsvormund ist und den ehrenamtlichen Vormunden gemeinsam mit seiner Kollegin Eva Rechsteiner mit Rat und Tat zur Seite steht. Der Landkreis profitiert davon, dass er bereits nach den großen Migrationsbewegungen im Jahr 2015 die rechtliche Möglichkeit ergriff, ehrenamtliche Vormünder ins Boot zu holen.

Denn seit Beginn dieses Jahres ist nach der Vormundschaftsreform gesetzlich verankert, dass der ehrenamtliche Vormund Vorrang vor dem Amtsvormund hat. „Viele Jugendämter stehen da jetzt ganz am Anfang und kommen nun auf uns zu“, sagt Werner.

Sonja Waidmann ist ehrenamtliche Vormundin. (Foto: Gregor Westerbarkei )

Wie bisher schaut der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendamts zunächst, ob jemand im familiären Umfeld die Vormundschaft übernehmen kann. Schon dann kommen nun die ehrenamtlichen Vormünder ins Spiel. Kann das Jugendamt dem Familiengericht keinen Vormund aus diesem Personenkreis vorschlagen, muss es darlegen, warum das der Fall ist.

Am Ende geht es darum, einem Menschen zu helfen. Vormündin Sonja Waidmann

Sonja Waidmann erfuhr damals aus der Zeitung von dem Informationsabend. Sie nahm unverbindlich teil, absolvierte dann die drei angeschlossenen Schulungsabende und übernahm wenig später ihre erste ehrenamtliche Vormundschaft und damit die rechtliche Interessenvertretung eines jungen Menschen. Der verschlossene Jugendliche, der ihr damals beim Kennenlerntreffen gegenübersaß, war zuvor aus Afghanistan geflohen und hatte dort beobachten müssen, wie eine Bombe Großeltern und Onkel zerriss.

Waidmann gewann schließlich das Vertrauen des traumatisierten Jugendlichen und half ihm, auf die Beine zu kommen. „Es läuft nicht immer alles glatt. Aber am Ende geht es darum, einem Menschen zu helfen“, sagt Waidmann. Mit dem 18. Geburtstag endet der gesetzliche Auftrag einer Vormundschaft. Doch die Biberacherin hat bis heute Kontakt zu ihrem Mündel.

Neben dieser Begleitung über die Volljährigkeit hinaus verspricht sich der Gesetzgeber durch die Reform weitere Vorteile von der Stärkung des Ehrenamts. Dazu gehören eine schnellere und bessere Erreichbarkeit auch an Wochenenden, eine bessere Kenntnis der Lebensgeschichte des Mündels und ein stärkeres Vertrauensverhältnis.

Peter Werner und seine Kollegen fehlt für eine persönlichere Bindung schlicht die Zeit. Ein gesetzlicher Richtwert besagt, dass ein Amtsvormund etwa 50 Mündel betreuen und möglichst einmal pro Monat Kontakt zu ihm aufnehmen soll.

Beide Seiten entscheiden über Vormundschaft

Da kann Sonja Waidmann nur müde lächeln. „Das ist eigentlich nicht realistisch, gerade in der Anfangszeit sind viel mehr Treffen nötig“, berichtet sie und zählt auf: „Es müssen Dinge in der Schule erledigt, das Busticket organisiert oder auch Kontakte zu Sportvereinen geknüpft werden.“ Diese Phase durchlebt Waidmann gerade mit ihrem neuen Mündel. Zwischen dem 16–jährigen und ihr habe es „gleich gefunkt“, sagt Waidmann.

Dabei habe auch das Interesse am Fußball geholfen, das sie als langjährige „Fußballmama“ zweier Söhne mit dem Jugendlichen teilt. Doch die Chemie muss nicht immer stimmen. „Wir zwingen beiden Seiten nichts auf und treffen die Entscheidung über eine Vormundschaft nicht willkürlich“, sagt Werner.

Nachdem Waidmann und ihr neues Mündel entschieden hatten, dass sie die Verbindung eingehen wollen, war es der Vormundin wichtig, klare Regeln aufzustellen und Grenzen zu setzen: „Er kann mich immer kontaktieren und Wünsche äußern, aber ich werde nicht immer sofort antworten und zu allem Ja sagen können.“

Wichtig sei auch, dass das Verhältnis nicht zu eng werde. „Man übernimmt die rechtlichen Aufgaben von Eltern, aber man ersetzt sie nicht“, pflichtet Werner ihr bei.

Jugendamt begleitet die Ehrenamtlichen

Viele Aufgaben kann der Amtsvormund auch an Gast– und Pflegefamilien oder den Betreuer in einer Einrichtung delegieren. Bei schwerwiegenden Entscheidungen, etwa im medizinischen Bereich, ist dann aber der Vormund gefragt.

Peter Werner ist Amtsvormund im Kreisjugendamt und Ansprechpartner für die ehrenamtlichen Vormünder. (Foto: Gregor Westerbarkei )

Werner begleitete jüngst ein Mündel zum Zahnarzt, als dem drei Zähne gezogen werden mussten. Bei einem Säugling kümmerte er sich um die Erstimpfungen.

Bei schwierigen Entscheidungen ist der ehrenamtliche Vormund aber nicht auf sich allein gestellt. „Wir helfen weiter und kümmern uns“, versichert Werner. Das Rüstzeug für ihre Aufgabe erhalten die Ehrenamtlichen bei drei Schulungsabenden, durch die Werner und Rechsteiner führen werden.

„Beim Informationsabend können sich dann die Teilmehmer uns angucken und einschätzen, ob die Aufgabe ihren Vorstellungen entspricht“, sagt Werner und ergänzt: „Und wir gucken uns an, ob die Interessenten für die verantwortungsvolle Aufgabe geeignet sind.“

Sie müssen nur offen für eine andere Biografie sein. Amtsvormund Peter Werner

Die Teilnehmer müssen keine bestimmten Voraussetzungen für dieses Ehrenamt erfüllen. „Sie müssen nur offen für eine andere Biografie sein, für jemanden, der meist keine guten Startbedingungen hatte. Dann geht es darum zu schauen, welche Form der Unterstützung wichtig ist, um dem jungen Menschen zu einer guten Zukunft zu verhelfen.“, sagt Werner.

Das Jugendamt informiert am Donnerstag, 21. September, um 18 Uhr in Raum W0.25 des Landratsamts, Rollinstraße 18 in Biberach, über eine ehrenamtliche Vormundschaft. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.