Damit die Schülerinnen und Schüler am Gymnasium möglichst früh mit der Berufswelt in Kontakt treten, ist alljährlich für alle Schüler der Klassenstufe zehn ein verpflichtendes Praktikum vorgesehen. Das Praktikum für die Berufsorientierung an Gymnasien (Bogy) dauert fünf Arbeitstage und fand für die Schülerinnen und Schüler des Wieland-Gymnasiums vom 19. bis 23. Februar statt.

Ziel des Praktikums ist es, dass die Jugendlichen einen ersten Einblick in ihren späteren Wunschberuf erhalten. Dabei wird der gesamte Bewerbungsprozess reflektiert: Bereits Monate vorher suchen die Schülerinnen und Schüler nach einer Arbeitsstelle und erstellen sowohl einen Lebenslauf, als auch ein Bewerbungsanschreiben. Dieser Vorgang wird von der Schule begleitet und im Unterricht behandelt. Zudem fertigen die Jugendlichen zur Nachbereitung einen schriftlichen Erkundungsbericht an. Drei Zehntklässler schildern ihre Erfahrungen.

Anastasia arbeitet in der Bäckerei

Anastasia Liebert machte ihr Bogy-Praktikum in der Hauptfiliale der Bäckerei Eisinger in Biberach. Insgesamt fand ihr Praktikum bei der Bäckerei sehr vielseitig. Laut Anastasia war ihre Aufgabe vor allem die Bedienung der Kunden, aber sie bereitete auch die Teiglinge für den nächsten Tag vor, räumte die Theke auf und spülte Geschirr. Bei schönem Wetter kümmerte sie sich zudem um die Tische im Freien.

„Besonders viel Spaß machte mir der Kontakt mit den Kunden“, sagt Anastasia. Auch die Herstellung von Backwaren interessierte sie. „In einer Bäckerei lernt man den richtigen Umgang mit Lebensmittel“, meint die Praktikantin. Außerdem sei der professionelle Umgang mit Kunden ein wichtiger Erfahrungswert für sie, den sie in vielen anderen Bereichen ebenfalls anwenden kann.

Überrascht hat Anastasia, dass in der Backstube auch immer wieder neue Teigwaren kreiert werden und wie viel Betrieb während den Stoßzeiten in der Bäckerei ist. „Da ist es wichtig, dass man die Ruhe bewahrt.“, sagt die Schülerin.

Deutsche Bäcker genießen international einen hohen Stellenwert. Gustav Eisinger

Gustav Eisinger ist der Geschäftsführer der Bäckerei. Ihm ist bei der Auswahl der Praktikanten vor allem eins Interesse am Beruf wichtig. Wenn sich ein Praktikant dazu entscheidet, in einer Bäckerei zu arbeiten, folgt eine dreijährige Ausbildung und eine Gesellenprüfung. „Deutsche Bäcker genießen international einen hohen Stellenwert“, sagt Eisinger. So bestehe die Möglichkeit, auch im Ausland tätig zu werden.

Clemens erkundet die Arbeit beim Forstamt

Clemens Völkle absolvierte sein Praktikum beim Forstamt in Biberach. „Ich glaube, dass dieses Berufsfeld in der Zukunft sehr wichtig wird, gerade wegen dem Klimawandel.“ Clemens erzählt, dass er immer wieder kleine Aufgaben, wie die Kennzeichnung von Bäumen zur Sicherung von Straßen und Käferholz, oder das Aufnehmen der Polter übernehmen durfte. Die Bedienung einer Rückemaschine und der Seilwinde zu Bestimmung der Fallrichtung eines Baums fielen ebenfalls in seinen Aufgabenbereich.

Clemens hatte sich für ein Praktikum beim Forstamt entschieden, weil er schon privat Kontakt mit dem Berufsfeld hatte und mehr darüber erfahren wollte. Überraschend fand er, dass die Arbeit deutlich umfangreicher war, als sie auf den ersten Blick erschien. Außerdem machte es ihm viel Spaß, Zeit in der Natur zu verbringen. „Das Praktikum hat mir aufgezeigt, wie wichtig der Beruf der Förster ist“, berichtet Clemens, denn klimatische Veränderungen wie Dürreperioden und vermehrte Waldbrände stellten eine ernsthafte Bedrohung für unsere Wälder dar.

Sarah betätigt sich als Redakteurin

Sarah Moll, die Autorin dieses Artikels, absolvierte ihr Praktikum in der Lokalredaktion der „Schwäbischen Zeitung“. Ihr Aufgabenbereich war vor allem das Schreiben von kurzen Texten. Besonders interessant findet sie, wie vielfältig die Themen der Zeitung sind. Das mache die Arbeit ziemlich spannend. „Bei der Arbeit bei der Zeitung hat man viel sozialen Kontakt. Man befragt viele Menschen“, sagt sie.

„Auch die Redakteurinnen und Redakteure waren immer sehr freundlich und stets für Fragen offen“, meint Sarah. Um bei der Zeitung zu arbeiten, sei es vor allem wichtig, dass man Spaß an Recherche und Schreiben habe. Journalismus sei wichtig für die Gesellschaft. Sie könne es sich gut vorstellen, auch später bei der Zeitung zu arbeiten.