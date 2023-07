Weshalb im Baulabor der Hochschule Biberach künftig Roboter stehen

Professor Matthias Bahr ist zum neuen Rektor der Hochschule Biberach (HBC) gewählt worden. Im Interview schildert er, wie er die HBC in den nächsten sechs Jahren weiterentwickeln möchte, weshalb im Labor der Bauingenieure künftig Roboter stehen und welche Rolle digitale Lehre haben wird.

Herr Prof. Bahr, Ihr Vorgänger hatte sich wieder zur Wahl gestellt. Was hat Sie bewogen, in dieser Konstellation anzutreten?

Ich war der Ansicht, dass ich der Hochschule ein gutes Konzept anbieten kann — und dafür wurde ich ja auch gewählt. Meine Themen heißen Digitalisierung und Robotik. Zudem möchte ich eine Campus–Kultur entwickeln, die geprägt ist von Internationalisierung, Diversität und Start–up–Kultur.

Mit der Ausrichtung auf die Bioökonomie und mit der Campusentwicklung hat Ihr Vorgänger die HBC auf einen großen Veränderungskurs geschickt. Die beiden Themen haben Sie gerade nicht genannt, sind sie für Sie nicht zentral?

Ich halte beide für wichtig und richtig und werde sie weiterführen. Die Hochschule ändert ihre Strategie nicht, vielmehr kommen weitere Themen hinzu.

Ein Schwerpunkt Ihres Konzepts liegt auf der Robotik im Fachbereich Bau. Was muss man sich darunter vorstellen?

Heute findet die Fertigung meistens auf der Baustelle statt. Es gibt zwar Abbundmaschinen im Holzbau oder vorgegossene Betonfertigteile in häufig benötigten Formen. Robotik macht es hingegen möglich, individuelle Bauelemente mit Lüftungskanälen, Fensteranschlüssen, etc. in der Halle vorzufertigen, (noch) in Interaktion mit dem Mensch. Vorbild ist die Automobilindustrie, die robotergestützt in Serie produziert und dadurch sehr flexibel ist.

Welche weiteren Vorteile sehen Sie?

Die robotergestützte Fertigung ist schneller und kann so einen Beitrag zur Behebung des Fachkräftemangels leisten. Es entstehen weniger Fehler, die Geld kosten und durch zusätzliche Fahrten Emissionen verursachen. Digitalisierung bringt also einen großen Nachhaltigkeitseffekt. Robotergesteuerte Fertigung kommt somit dem Bedürfnis nach individuellem, bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum nach — Stichwort Bau–Bioökonomie. Grundlage ist ein digitales Modell. Wir als Hochschule gehen mit dem Schwerpunkt Robotik voraus. Schließlich bilden wir junge Menschen aus, die die Digitalisierung in die Bauwirtschaft bringen.

Stehen schon Roboter in den Laboren?

Seit einem halben Jahr besitzen wir im Bereich Innovatives Bauen einen großen Roboter, perspektivisch sollen es bis zu acht werden. Wir wollen die gesamte Fertigungsstrecke simulieren.

Die Digitalisierung bildet einen weiteren Schwerpunkt Ihres Konzepts. Findet das Studium künftig vor allem digital statt?

Wir werden immer eine Präsenzhochschule bleiben, aber mit digitalen Angeboten. Darin sehen wir keinen Widerspruch. Unseren Campus wollen wir noch stärker zu einem Ort entwickeln, mit dem sich unsere Studierenden identifizieren. Ich glaube, dass wir hier künftig noch viel mehr studentisches Leben sehen werden. Zugleich wird es wesentlich mehr digitale Elemente in der Lehre geben und auch ganz andere Formate, zum Beispiel gemeinsam mit internationalen Partnerhochschulen.

Welche Rolle wird Künstliche Intelligenz spielen?

KI kann in großen Datenmengen Zusammenhänge erkennen, die mit klassischen Methoden nicht gefunden werden, und daraus Vorhersagen ableiten. Das ist zum Beispiel in der Biotechnologie ein wichtiges Thema, wo Vorgänge in lebenden Zellen durch KI besser verstanden werden und dadurch die Entwicklung neuer Medikamente vorangetrieben wird. KI kann aber auch eingesetzt werden, um biotechnologische Produktionsverfahren, ebenso wie den Betrieb von Windkraftanlagen, effizienter zu gestalten. Das Einsatzgebiet ist also sehr breit.

Was bedeutet die geplante Außenstelle des Fraunhofer–Instituts für die HBC?

Die Zusammenarbeit mit dem renommierten Institut für Grenzflächen– und Bioverfahrenstechnik sowie der Industrie und der Universität Ulm ist für unsere Biotechnologie fachlich extrem wichtig. Virusbasierte Therapeutika sind schon heute an der Fakultät Biotechnologie ein Zukunftsthema.

Die Ansiedlung der auf diese Medikamente spezialisierten Außenstelle des Fraunhofer–Instituts eröffnet uns spannende neue Kooperationsmöglichkeiten, vielleicht auch im größeren Rahmen mit weiteren Partnern in der Region

Internationalisierung, Diversität, Start–up–Kultur: Was planen Sie hier?

Wir sind stolz auf unsere internationalen Programme und wollen die gegenseitige Anerkennung von Leistungen weiter voranbringen. Wir möchten ein interessanter Standort für ausländische Studierende sein, die nicht nur für ein paar Tage oder Wochen an die HBC kommen. Eine Überlegung lautet, in einzelnen speziellen Bereichen die Lehre für ein Semester auf Englisch anzubieten.

Nicht nur in interkultureller Hinsicht ist uns Vielseitigkeit wichtig, sondern ebenso in den Bereichen der kulturellen und sozialen Angebote. Eine Start–up–Kultur passt zu einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, denn als Region stehen wir für clevere Ideen von Tüftlern und als Hochschule für Innovation und Praxisbezug.

Wo sehen Sie die größte Herausforderung?

Wir haben ein Riesenprogramm vor uns. Eine ganz große Herausforderung wird die Campusentwicklung. Es gilt, die energetische Sanierung des Campus so zu gestalten, dass auch in der Bauphase Hochschulleben stattfinden kann. Technisch ist das möglich, das habe ich in meinem Berufsleben vielfach erlebt. Und am Ende haben wir einen der modernsten Standorte in Baden–Württemberg.

Wird Ihnen nicht mulmig angesichts der vielen Vorhaben?

Nein, ich habe ein starkes Team aus Prorektoren und Kanzler, Abteilungen sowie Fakultäten. Der Rektor allein kann wenig umsetzen, wir schaffen das alles nur gemeinsam.