Generationswechsel an der Spitze der Werbegemeinschaft Biberach: Nach 28 Jahren als Vorsitzender will Gustav Eisinger sein Amt bei der Mitgliederversammlung am 12. März (19 Uhr, Hans-Liebherr-Saal der Stadthalle) zur Verfügung stellen. Eine designierte Nachfolgerin gibt es bereits: Stefanie Stedtnitz möchte für das Amt der Vorsitzenden kandidieren. Wie Eisinger auf seine Zeit als Vorsitzender zurückblickt und welche Pläne seine Nachfolgerin im Falle ihrer Wahl hat.

Mit Eisingers Rückzug als Vorsitzender geht in der Werbegemeinschaft tatsächlich eine Ära zu Ende. Der inzwischen 67-jährige Bäckermeister hat den Zusammenschluss aus rund 130 Biberacher Händlern und Dienstleistern maßgeblich mitgeprägt. Die Werbegemeinschaft wurde 1966 gegründet, ist heuer also 58 Jahre alt. Fast die Hälfte dieser Zeit stand Eisinger an der Spitze des Vereins, der sich für die Belange des Einzelhandels und eine attraktive Innenstadt stark macht.

In 28 Jahren viel erreicht

In dieser Zeit habe er mit der Werbegemeinschaft viel erreicht, sagte Eisinger und zählt auf: die erste Stunde kostenloses Parken in den städtischen Parkgaragen, die langen Einkaufsnächte im Frühjahr und im Herbst, der verkaufsoffene Sonntag im Herbst und der Christkindles-Markt, den die Werbegemeinschaft initiiert hat. „Stolz bin ich außerdem auf den Musikfrühling, den wir jedes Jahr organisieren. Den gab es allerdings schon vor meiner Zeit.“ Er lasse das Amt deshalb mit einem lachenden und einem weinenden Auge los.

„Vor eineinhalb Jahren bereits habe ich für mich entschieden, dass ich nicht erneut als Vorsitzender kandidieren möchte“, sagt Eisinger. Die Gründe dafür seien ausschließlich persönlicher Natur und hätten nichts mit der Werbegemeinschaft zu tun. „Wir verstehen uns im Vorstand nach wie vor prima.“

„Glückliche Fügung“

Er habe sich auch deswegen frühzeitig entschieden, um genug Zeit für die Nachfolgesuche zu haben. „Wie zu erwarten, standen die Interessenten nicht gerade Schlange“, sagt Eisinger, „genauer gesagt: Es hat sich niemand von sich aus gemeldet.“ Als „glückliche Fügung“ bezeichnet er deshalb, dass Stefanie Stedtnitz spontan Interesse an der Aufgabe bekundete, als Eisinger sie im vergangenen Sommer darauf ansprach.

Die Diplom-Kauffrau aus Biberach führt seit 2011 als Alleininhaberin des Gewürzgeschäftes Herzel. In dieser Zeit verlegte die heute 53-Jährige den Firmensitz von Füramoos nach Ummendorf, strukturierte das Unternehmen um, gründete neue Geschäfte und eine neue Produktionsstätte. Daneben vertreibt sie ihre Produkte über ein großes Händlernetz, auf Märkten und auch online. „Ich kenne also viele Märkte und Vertriebswege und kriege auch mit, wie es woanders läuft“, sagt sie. Auch dieses Wissen will sie im Falle ihrer Wahl in ihre Arbeit bei der Werbegemeinschaft einbringen.

Im Ausschuss bei Werbegemeinschaft und IHK

Mitglied ist Stefanie Stedtnitz dort bereits seit 2011, seit gut eineinhalb Jahren arbeitet sie im Ausschuss mit. Auch im Handelsausschuss der IHK ist sie aktiv. „Das erlaubt mir auch Einblick, was in größeren Städten so läuft.“ Während viele Einzelhändler aufgrund der hohen Arbeitsbelastung eher abwinken, wenn es um zusätzliche Ehrenämter geht, kann sich die 53-Jährige den Vorsitz in der Werbegemeinschaft gut vorstellen. „Ich hatte auch schon andere Ehrenämter inne, und ich finde die Aufgabe extrem spannend.“ Dass die beiden Vize-Vorsitzenden Friedrich Kolesch und Günter Warth weitermachen wollen, habe ihr die Entscheidung zu kandidieren erleichtert. Auch Gustav Eisinger will sich für einen Posten im Ausschuss zur Wahl stellen. „So wäre ich als Ratgeber weiterhin dabei.“

Was hat Stefanie Stedtnitz vor, sofern sie gewählt wird? „Zunächst würde ich mir wünschen, dass unsere Mitgliederversammlung wieder als eine Form von Unternehmerstammtisch gesehen wird. Auch Vertreter von großen Biberacher Firmen, Dienstleister und Ärzte möchte ich gerne zu diesem Austausch einladen“, sagt sie. Die Werbegemeinschaft sei für sie eine Plattform für neue Idee - „und die müssen nicht nur aus dem Vorstand kommen“.

Pläne im Falle einer Wahl

„Wir müssen künftig wieder mehr Werbung für unsere Fachgeschäfte und unsere Beratung machen. Das unterscheidet und vom Onlinehandel“, sagt die 53-Jährige. Dazu gehöre aber auch, „dass wir Fachhändler selbstkritisch auf die Qualität unserer Beratung achten“.

Die jüngste Diskussion um die Umgestaltung des westlichen Marktplatzes sieht Stefanie Stedtnitz zwiespältig. „Als Werbegemeinschaft stehen wir für einen attraktiven Markplatz, aber wir stehen auch zu 100 Prozent dafür, dass die Parkplätze, die jetzt noch da sind, erhalten bleiben.“ Auch die direkt betroffenen Händler befürworteten den Wegfall nicht. „Von daher weiß ich nicht, ob der jetzige Ratsbeschluss das Richtige ist.“

Auch eine bessere Zusammenarbeit mit dem Bibercard-Verein strebe sie im Fall ihrer Wahl an, sagt Stedtnitz. Meinungsverschiedenheiten, die es mitunter gegeben habe, lägen vor ihrer Zeit. „Wir sollten jetzt nicht nach hinten, sondern nach vorne schauen. Werbegemeinschaft und Bibercard versuchen beide, das Beste für die Stadt herauszuholen.“