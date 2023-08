Wer hat die größte Tassen–Sammlung, die meisten Pflanzen oder die größte Anzahl an Swatch–Uhren? Einige Mitglieder der Biberacher SZ–Redaktion geben in den kommenden Wochen einen privaten Einblick in ihre Sammel–Leidenschaften. Dabei sind einige skurrile, aber auch weniger skurrile Dinge zusammengekommen.

Schwaebische.de-Redakteurin Tanja Bosch sammelte beispielsweise über Jahre hinweg Bibi–Blocksberg–Kassetten. 137 Hörspiele über die kleine Hexe aus Neustadt sind dabei zusammengekommen. Wer bietet mehr oder hat einen anderen ausgefallenen Sammeltick?

Am 4. August 1980 erschien die erste Bibi–Blocksberg–Hörspielfolge „Hexen gibt es doch“ auf Kassette. Und damit wurde für mich — noch vier Jahre vor meiner Geburt — der Grundstein für meine Kindheit, Jugend und auch das Erwachsenenalter gelegt. Denn Bibi Blocksberg begleitet mich schon, seit ich denken kann.

Heutzutage gibt’s die Folgen online

Ich erinnere mich auch gut daran, wie glücklich ich als kleines Mädchen immer war, wenn meine Mama mir eine neue Folge vom Einkaufen mitbrachte. Sofort legte ich sie in meinen kleinen Kassettenrekorder ein und lauschte gespannt der neuen Geschichte.

Auch als im Jahr 1991 die erste Folge von Bibi und Tina erschien, war ich sofort Fan. Mittlerweile hat sich ein ganzes Bibi–Universum mit Filmen, Fernsehserie, Büchern, Musicals, Computerspielen und Merchandise–Artikeln entwickelt. Ich war aber immer nur Fan der Hörspiele.

Aktuell gibt es 148 Bibi–Blocksberg–Folgen, von denen ich 85 Kassetten besitze und 110 Bibi–und–Tina–Folgen, hier habe ich nach Folge 52 aufgehört. Irgendwann ist man schließlich zu alt dafür, sich Bibi–Kassetten zu kaufen, und heutzutage ist ohnehin alles online erhältlich.

Schöne Kindheitserinnerung

Bibi Blocksberg ist nämlich auch heute noch ab und zu Teil meines Lebens. Wenn ich zum Beispiel mit Freundinnen im Urlaub bin, dann hören wir nachts gemeinsam zum Einschlafen Bibi Blocksberg an, schließlich ist es eine gemeinsame Kindheitserinnerung, die ruhig auch gepflegt werden kann, und zudem schläft es sich in einem fremden Bett mit Bibi im Ohr auch schon viel besser.

Ein weiterer Grund, warum ich Bibi Blocksberg nicht vergessen kann: Viele Menschen bezeichnen mich auch gerne als die Karla Kolumna von Biberach. Fehlt nur noch der Roller, dann bin ich genau wie die rasende Reporterin aus Neustadt.

Unsere Sommerserie „Wer bietet mehr?“

Wenn Sie mehr bieten als unsere Redakteure und Protagonisten oder eine eigene Sammelleidenschaft haben, dann melden Sie sich per Mail an [email protected] unter dem Stichwort „Wer bietet mehr?“ Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse und Telefonnummer anzugeben, damit wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen können.