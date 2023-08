Im Schnitt sind sie nur zwei Zentimeter groß, dafür größtenteils handbemalt und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Wer an Fingerhüte denkt, hat wohl als erstes ein Bild von seiner Oma im Kopf, die noch mit Fingerhüten genäht hatte, um sich nicht mit der Nadel zu stechen.

Die Fingerhüte, die Karin Braun aber fein säuberlich in ihren Setzkästen stehen hat, sind alles andere als die üblichen Stücke. Ihre mehr als 700 Fingerhüte, die sie in mehr als 30 Jahren gesammelt hat, kommen aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt. Karin Braun und ihre Sammelleidenschaft ist Teil unserer SZ–Sommerserie „Wer bietet mehr?“.

Zu ihrer Sammelleidenschaft kam die 71–jährige Biberacherin eher durch Zufall. „Ich war bei einer Bekannten zu Hause und sie sammelte Fingerhüte, das hat mir so gut gefallen, dass ich mir meinen ersten Fingerhut vor mehr als 30 Jahren in Bad Dürkheim kaufte“, erinnert sie sich.

Und dann ging es los, in ihrem Freundes– und Familienkreis sprach sich ihre neue Sammelleidenschaft schnell herum. Und auch bei ihrer Arbeit als medizinische Fachangestellte in einer Arztpraxis brachten ihr die Patientinnen und Patienten aus dem Urlaub oftmals einen besonderen Fingerhut mit.

Südafrika, Jakobsweg und Las Vegas

„Am liebsten habe ich die Fingerhüte, auf denen das Land oder die Stadt steht, aus der sie kommen“, erzählt Karin Braun. So hat sie zum Beispiel einen aus Südafrika, auf dem ein Löwe abgebildet ist, aus Las Vegas, der an ein Spielcasino erinnert, einen vom Jakobsweg mit er Jakobsmuschel oder auch einen vom Nordkap, auf dem die Zahl 71 für den 71. Breitengrad aufgedruckt ist. Natürlich hat sie als echte Biberacherin auch einen mit dem Biberacher Stadtwappen, „der war aber gar nicht so leicht zu finden“.

Ich bin ein großer Sissi–Fan und der musste natürlich auch in meine Sammlung. Karin Braun

Neben den Fingerhüten aus verschiedenen Ländern, hat sie aber auch ein paar mit Blumen oder Schmetterlinge und auch von berühmten Persönlichkeiten, so zum Beispiel von Goethe, Lady Di, den Beatles und Sissi. „Ich bin ein großer Sissi–Fan und der musste natürlich auch in meine Sammlung.“

Mini–Mitbringsel mit Erinnerungen

Die Fingerhüte erinnern sie auch an die Menschen, von denen sie sie geschenkt bekommen hat. Sie weiß auch immer noch genau, von wem die einzelnen Stücke sind. In den vergangenen 30 Jahren sind so mehr als 700 Fingerhüte zusammengekommen. „Das ist auch einfach ein tolles Mitbringsel aus dem Urlaub, Fingerhüte sind ja so klein, die passen in jede Tasche passen“, sagt Karin Braun. „Ich habe mich immer über jeden Einzelnen gefreut.“

Ein bisschen Platz für neue Stücke hat Karin Braun noch in einem der vier Setzkästen. „Aber jetzt bin ich in Rente und meine Freunde reisen auch nicht mehr so viel“, sagt die Biberacherin. „Aber wer weiß, was noch kommt.“

