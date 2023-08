Tipps vom NABU Biberach: Wenn eine Fledermaus ins Wohnzimmer fliegt

Im August werden die jungen, vier bis sechs Wochen alten Fledermäuse flügge und erkunden ihre Umwelt. Dabei verirren sie sich auch mal in unsere Wohnzimmer. Doch was tun, wenn nachts Fledermäuse durch die gute Stube fliegen oder tagsüber in der Gardine hängen? Martin Rösler, Vorsitzender der NABU–Gruppe Biberach, gibt Tipps, wie man mit den ungebetenen Besuchern am besten umgeht. Anlässlich der Internationale Fledermausnacht am 26. und 27. August sind ebenfalls einige Veranstaltungen in der Region geplant.

Diese flatternden Zwerge haben ihre Sommerquartiere an Gebäuden in Dörfern und Städten. Martin Rösler

Die Zwergfledermaus ist die häufigste Art in Baden–Württemberg. Sie ist nur 33 bis 51 Millimeter lang und drei bis sieben Gramm leicht — und damit eine der kleinsten heimischen Fledermausarten. Im August werden die jungen Fledermäuse selbstständig und erkunden neugierig ihre Umwelt. Sie sind jetzt abgestillt und jagen nach Insekten. Den meisten Erfolg haben sie dabei an Gewässern, auf Streuobstwiesen sowie an Waldwegen und -rändern. Aber auch insektenreiche Gärten bieten ihnen ein üppiges Mahl.

Erste Fledermäuse schon gesichtet

„Diese flatternden Zwerge haben ihre Sommerquartiere an Gebäuden in Dörfern und Städten. Dort nutzen die daumenkleinen Tiere Spalten, Nischen und Hohlräume als Quartier“, erklärt Martin Rösler vom Naturschutzbund. „Dabei könnten die Fledermäuse vor allem gekippte Fenster mit einem Quartier oder Unterschlupf verwechseln und hineinschlüpfen. Aus einer Fledermaus könnten dann mehrere werden. Denn das durch die Wohnung flatternde Tier könnte weitere Fledermäuse nach innen locken“, beschreibt Rösler das Dilemma. Solche Einflüge seien im August und September keine Seltenheit, erste Telefonanrufe von Ratsuchenden sind auch beim NABU Biberach schon eingegangen.

Eine Zwergfledermaus ist nur etwa daumengroß. (Foto: Ewald Thies )

Haben sich Fledermäuse ins Haus verirrt, hilft nur: „Licht aus, Fenster und Türen weit öffnen und abwarten, bis alle ausgeflogen sind. Danach alle Fenster und Türen wieder schließen und bei Licht die Räume genau durchsuchen“, so Röslers Rat. „Fledermäuse suchen sich kleine dunkle Verstecke. Schauen Sie daher sorgfältig in Vorhängen, hinter Schränken, in engen Spalten und Vasen sowie anderen Gefäßen nach.“ Für die Urlaubszeit gilt: „Lassen Sie Fenster bitte nicht gekippt. Sollten sich Fledermäuse in die Wohnung verirren, finden sie alleine nicht mehr hinaus. Sie verdursten und verhungern dann.“

Tiere haben spitze Zähne

Fledermäuse sind wendige Insektenjäger. Mit ihren spitzen Zähnen und dank ihrer Flügel, die sie im Flug als Fanghilfe nutzen können, fangen sie Fluginsekten sicher aus der Luft. Mit den spitzen Zähnchen können sie einem auch wehtun. Daher gilt: Vor dem Anfassen Handschuhe anziehen oder das Tier mit einem Tuch vorsichtig aufnehmen und in eine geschlossene Schachtel mit Luftlöchern setzen. Zum Trinken kann ein Schraubglasdeckel mit Wasser befüllt und hineingestellt werden. Bis zum Abend das Tier eher kühl aufbewahren.

Licht aus, Fenster und Türen weit öffnen und abwarten, bis alle ausgeflogen sind. Martin Rösler

Ist es unverletzt, kann man es an einer katzensicheren Stelle freilassen. Bei Fragen hilft die Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz in Baden–Württemberg mit ihren Hotlines. Auf ihrer Internetseite www.AGF–BW.de finden sich zudem Praxistipps und Infos zum Umgang mit Fledermäusen. Wer eingefangene Tiere einfach aussetzt, riskiert, dass sie leichte Beute für Katzen und größere Vögel werden.

Lassen Sie Fenster bitte nicht gekippt. Sollten sich Fledermäuse in die Wohnung verirren, finden sie alleine nicht mehr hinaus. Martin Rösler über die Urlaubszeit

Zum Hintergrund: Von den weltweit etwa 1400 Fledertier–Arten leben 25 in Deutschland und 21 im Südwesten — die alle auf der Roten Liste stehen. Einige sind vom Aussterben bedroht, wie Graues Langohr, Große Hufeisennase und Nymphenfledermaus. Ihnen fehlt es vor allem an Insekten als Nahrung. Über die Nahrungskette nehmen die Tiere Giftstoffe wie Pestizide auf, die ihre Gesundheit belasten kann und die sie über die Muttermilch auch an ihre Jungtiere weitergeben können. Auch fehlen geeignete Quartiere. Je nach Art leben die Fledermäuse in naturnahen Wäldern, in Spalten und Ritzen an Gebäuden oder auf Dachböden. Ihre Winterquartiere sind in Baumhöhlen, Gewölbekellern, Tunneln und Höhlen.

Veranstaltungen in der Region

Zur Batnight am Freitag, 25. August, lädt das NABU–Naturschutzzentrum Federsee zu einem Fledermausabend ein. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Federseeweg 6 in Bad Buchau. Nach einem kindgerechten Vortrag geht es hinaus an die Jagdplätze der Fledermäuse. Im Lichtkegel kann der Jagdflug der Wasserfledermäuse beobachtet werden. Außerdem macht ein Bat Detector ihre Ultraschallrufe.Weitere Infos unter Tel. 07582/1566 oder per Mail an: [email protected]

Der NABU Biberach plant am Samstag,7. Oktober, eine Fledermausführung im Rahmen des Wochenendes „Natürlich Heimat erleben“. Weitere Infos online unter www.nabu–bc.de