Wenn Biogas plötzlich nicht als Biogas gilt

Wer seine alte Gasheizung durch eine neue ersetzt, muss fortan 15 Prozent erneuerbare Energien einsetzen. Das schreibt ein Landesgesetz für alle Häuser vor, die vor 2009 gebaut wurden. Das baden-württembergische Erneuerbare-Wärmegesetz lässt unterschiedliche Wege zu, um die 15-Prozentanforderung zu erfüllen. Einen großen Teil der Quote kann man abdecken, indem man Biogas bucht. Aber der Teufel steckt im Detail, wie der Fall eines Laupheimer Ehepaars zeigt. Denn Biogas ist nicht gleich Biogas.

Wie viele Stunden sie das Wärmegesetz schon beschäftigt hat, will die Tochter der beiden Laupheimer Senioren lieber nicht nachrechnen. Im vergangenen Jahr war die alte Gasheizung ihrer fast 80-Jährigen Eltern (sie wollen ihren Namen nicht in der Zeitung lesen) defekt. Die Tochter kümmerte sich um die Handwerker, das neue Brennwertgerät wurde eingebaut. Und damit griffen die Vorschriften des Erneuerbare Wärmegesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG).

Das schreibt das Erneuerbare Wärmegesetz vor

Das Gesetz betrifft Gebäude, die vor 2009 errichtet wurden. Wird in einem solchen Haus die Heizung ausgetauscht, müssen fortan 15 Prozent erneuerbare Energien eingesetzt werden. Das Land lässt verschiedene Möglichkeiten zu, diese Quote zu erfüllen. Eine lautet: Biogas buchen und zusätzlich vom Fachmann einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen lassen. So verfuhr die Tochter, doch damit war noch nicht alles erledigt.

Nachweispflicht der Hausbesitzer

Hausbesitzer müssen nachweisen, dass sie die Vorgaben erfüllen. Schon an die nötigen Formulare zu kommen, habe sie einiges an Zeit gekostet, erzählt die Tochter. Ihrem Gasanbieter Vattenfall schickte sie schließlich das Formblatt zu. Doch statt der Bescheinigung erhielt sie einen Brief, in dem ihr das Unternehmen mitteilte, dass das gebuchte Biogas die Anforderungen des baden-württembergischen EWärmeG nicht erfülle.

Das hat, wie die Vattenfall-Pressestelle erläutert, mit Anforderungen zu tun, die das EWärmeG und auch das novellierte Gebäudeenergiegesetz an Biogas stellen. Die erste Anforderung beschreibt, verkürzt gesagt, dass real Biomethan ins Netz eingespeist werden muss. Diese wird laut Pressestelle erfüllt.

Das sagt der Gasanbieter

Anders sieht es jedoch bei der zweiten Anforderung aus. Diese verlangt, dass bei der Aufbereitung des Biomethans bestimmte Vorgaben aus einer Anlage des Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG von 2008 eingehalten werden. Dabei geht es um den Stromverbrauch, um Emissionen und Prozesswärme bei der Gasaufbereitung. Und an dem Punkt liegt das Problem bei dem Biogas, das die Laupheimer buchten. „Das von Vattenfall bezogene Biomethan, das zu 15 Prozent in unserem Biogastarif enthalten ist, stammt derzeit aus europäischen Erzeugungsanlagen“, sagt Pressesprecher Lutz Wiese. Daher könne das Unternehmen für sein „Bio24Gas15“ und „Bio12Gas15“ derzeit nicht nachweisen, dass die Voraussetzungen der EEG-Anlage erfüllt seien.

Weshalb das Gas dann als Biogas vermarktet wird? „Die gesetzlichen Vorschriften sind je nach Bundesland unterschiedlich, so dass beispielsweise in Hamburg und Schleswig-Holstein die Biogas-Tarife von Vattenfall die dortigen Anforderungen erfüllen“, sagt Wiese. Denn die dortigen Vorschriften verweisen eben nicht auf besagte EEG-Anlage. „Zum anderen besteht - unabhängig von gesetzlichen Vorgaben für den Betrieb von Gasheizungen bei Heizungstausch - eine rege Nachfrage nach Biogas-Tarifen“, ergänzt Wiese.

Unternehmen macht Angebot auf Kulanzbasis

Vattenfall habe seinen Produkthinweistext umfassend ausgestaltet, so der Pressesprecher. Der Hinweis erscheine im Zuge des Onlinebestellprozesses, gibt er ein Beispiel. Den Laupheimer Senioren hat das Unternehmen angeboten, den Vertrag einvernehmlich ohne Berücksichtigung von Laufzeiten zu beenden. Eine solches Vorgehen werde im Einzelfall geprüft, es erfolge auf Kulanzbasis, sagt Wiese.

Das rät die Energieagentur

Der Tochter der Laupheimer Senioren steht nun vor der Frage, wie sie unkompliziert einen neuen Biogaslieferanten findet. Eine Übersichtsliste mit Anbietern, die das E-Wärmegesetz erfüllen, wäre hilfreich, sagt sie. „Wir dürfen eine solche Liste nicht zusammenstellen, wir könnten es auch nicht“, sagt Iris Ege von der Biberacher Energieagentur. Es bleibe nur, vor einem Vertragsabschluss beim Unternehmen nachzufragen. Man solle sich gegebenenfalls schriftlich bestätigen zu lassen, dass das Biogas den baden-württembergischen Anforderungen entspricht, sagt die Energieexpertin, die regelmäßig Hausbesitzer berät. Den Fall, dass ein als Biogas vermarktetes Gas nicht dem Erneuerbaren Wärmegesetz entspricht, den habe sie bisher noch nicht gehabt, sagt sie.