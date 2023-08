Weniger Demenzkranke im Kreis Biberach und Alb–Donau–Kreis

In Deutschland sind fast 1,6 Millionen Menschen an Demenz erkrankt. Jährlich kommen rund 300.000 Neuerkrankte hinzu, wie die AOK Krankenkasse Ulm–Biberach mitteilt. Doch die Zahlen sind rückgängig: Zwischen 2017 und 2021 ist der Anteil der an Demenz erkrankten Versicherten der AOK Baden–Württemberg jährlich um durchschnittlich 3,56 Prozent gesunken. Im Landkreis Biberach betrug der Rückgang in dieser Zeit jährlich 1,31 Prozent, im Alb–Donau–Kreis 3,15 Prozent.

Im Alter gehören Demenzen zu den häufigsten psychiatrischen Erkrankungen. Etwa drei Viertel davon fallen unter die Rubrik Alzheimer. Im Jahr 2021 waren laut Gesundheitsatlas des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) in Baden–Württemberg 2,53 Prozent der Bevölkerung an Demenz erkrankt. Der Landkreis Biberach liegt mit 2,48 Prozent etwas darunter. Hier wurden im Jahr 2017 1766 Menschen mit Demenz behandelt, 2021 waren es noch 1607. Frauen waren mit 1016 Diagnosen häufiger betroffen als Männer (620).

Der Alb–Donau–Kreis liegt mit 2,73 Prozent etwas über dem Landesschnitt, ebenso der Stadtkreis Ulm mit 2,87 Prozent. Im Alb–Donau–Kreis wurden im Jahr 2017 1861 Menschen mit Demenz behandelt, 2021 waren es noch 1704. Frauen waren mit 1068 Diagnosen häufiger betroffen als Männer (636). In Ulm hat sich die Zahl der betroffenen Versicherten im gleichen Zeitraum kaum verändert: 889 Betroffene in 2017 und 883 Versicherte in 2021 (548 Frauen und 335 Männer).

„Von Demenz wird gesprochen, wenn der Betroffene seit mindestens sechs Monaten unter einer Gedächtnisstörung zusammen mit der Beeinträchtigung mindestens einer weiteren Hirnleistung leidet“, erklärt Alexandra Isaksson, Fachärztin für Psychiatrie bei der AOK Baden–Württemberg. „Dabei ist Demenz der Oberbegriff für unterschiedliche Krankheiten, von denen Morbus Alzheimer die bekannteste und mit 75 Prozent aller Demenzerkrankungen auch die häufigste ist.“ Neben dem Gedächtnis können auch Denken, Orientierung, Lernfähigkeit, Sprache und Urteilsvermögen beeinträchtigt sein.

Es gibt zahlreiche Faktoren, die als Auslöser einer Demenz infrage kommen. Bei degenerativen Demenzen wie zum Beispiel Morbus Alzheimer werden unter anderem genetische Einflüsse und Stoffwechselstörungen im Gehirn angenommen. Bei vaskulären beziehungsweise gefäßbedingten Demenzen kommt es aufgrund von Durchblutungsstörungen zum Absterben von Nervenzellen im Gehirn. Eine Demenzerkrankung kann außerdem infolge von Schädel–Hirn–Verletzungen entstehen, ebenso durch entzündliche oder infektiöse Erkrankungen.

Regelmäßige körperliche Bewegung, ein geistig aktives Leben mit immer neuen Anregungen für das Gehirn und die Pflege sozialer Kontakte können das Risiko für eine Demenzerkrankung senken.