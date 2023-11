Das dürfte ein ziemlich ungewöhnliches Zusammentreffen auf der Bühne der Biberacher Stadthalle werden: Unter dem Titel „Ein unvorbereiteter Abend“ will Entertainer, Schauspieler und Moderator Harald Schmidt am 16. November (19.30 Uhr) zwei Stunden lang mit dem aus Reichenbach (Bad Schussenried) stammenden Schauspieler Bernd Gnann drauflos schwätzen. Wies dazu kam und wie spontan das Ganze wirklich ist, hat Bernd Gnann vorab im Interview verraten.

Herr Gnann, einen Künstler wie Harald Schmidt bekommt man doch nicht einfach so nach Biberach in die Stadthalle. Wie haben Sie das geschafft?

Wir waren auf derselben Schauspielschule, allerdings nicht zur gleichen Zeit, aber unter dem gleichen Chef Felix Müller. Auf dessen Beerdigung haben wir uns wiedergetroffen. Dabei habe ich ihn daran erinnert, dass wir schon lange mal ein Programm zusammen machen wollten. Da sagte er zu mir: Bernd, es gibt nur ein Problem ‐ ich mach’ nichts mehr.

Daraufhin habe ich gesagt: Du musst dich null vorbereiten. Du kommst einfach, und ich mach den Laden voll. Darauf er: Unter dieser Bedingung mach ich’s. Daraufhin haben wir das in Karlsruhe an meinem Theater angesetzt und innerhalb von 58 Minuten waren wir ausverkauft.

Wie lief der Abend ab?

Wir sind auf die Bühne, wirklich total unvorbereitet, und dann haben wir einfach gequatscht. Ich habe die Leute begrüßt und ihnen gesagt, dass eine völlig schräge Geschichte auf sie zukommt. Zwei Schauspielschüler treffen sich jetzt hier auf der Bühne, und wir wissen noch nicht, wo’s hingeht. Viel Spaß! Die Zuschauer werden mit einbezogen und dürfen Fragen stellen.

Harald Schmidt ist dabei ein absoluter Könner, was Spontaneität betrifft. Es ist abartig witzig. Er beleuchtet die Tagespolitik und erzählt Anekdoten aus seiner Zeit mit der Harald-Schmidt-Show. Wir haben die Leute wirklich zwei Stunden lang bestens unterhalten.

Was machen Sie selbst dabei?

Ich habe meinen Ziehharmonikaspieler dabei aus meinem Kabarettprogramm „Die Made“ und werde auch ein paar Anekdoten einbauen. Natürlich werde ich das Oberschwäbische in Biberach etwas thematisieren und den Unterschied zwischen einem Oberschwaben und einem normalen Schwaben. Harald Schmidt kommt ja aus Nürtingen. Aber Sinn des Ganzen ist, dass die Zuschauer aktiv mitmachen sollen.

Gehen Sie wirklich unvorbereitet in den Abend oder treffen Sie sich vorher zum Essen und stecken die Punkte ab, die sie beide ansprechen wollen?

Nein, das ist ein kompletter Freiflug. Es ist echt nix vorbereitet. Ich habe nicht mal einen Zettel mit fünf Stichworten. Das ist die Bedingung, und das macht Harald Schmidt ja auch Spaß. Jeder, der ihn kennt, weiß, dass er das absolut kann.

Wie oft haben Sie das jetzt schon gemacht?

Bisher zweimal in Karlsruhe. Nun kommen wir nach Biberach und am 17. November nach Ravensburg. Ich wollte es einfach auch da machen, wo mich die Leute kennen. Harald meinte: Mach’ einfach, wie du denkst. Verträge gibt es zwischen uns nicht, wir machen alles per SMS. Er weiß noch nicht mal, ob er überhaupt etwas kriegt. Vielleicht lese ich sogar vor, wie wir miteinander kommunizieren.

Ich habe ihm zum Beispiel geschrieben: In Biberach gibt es halt leider nur ein Vier-Sterne-Hotel. Dann ruft er mich an und sagt, er sei zu faul zum Schreiben und meint: Bernd, du kannsch mich au in de Keller sperra, des isch mir völlig wurscht.

Wird es nach den Auftritten in Biberach und Ravensburg noch eine Fortsetzung dieser Abende geben?

Ja, das wird es auf jeden Fall, weil ich zusammen mit einem Freund gerade ein Theater in Bielefeld übernommen habe. Da habe ich Harald 20 Minuten vor der Pressekonferenz per SMS geschrieben, dass ich ganz vergessen habe, ihm zu sagen, dass zur Eröffnung natürlich ein Harald-Schmidt-Abend geplant ist. Da meinte er nur: Was spricht denn dagegen?