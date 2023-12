Alter Postplatz, Wolfentalstraße, Kapuzinerstraße oder Wilhelm-Leger-Straße: Diese Bereiche oder zumindest Teile davon könnten bei einem Starkregenereignis bis zu einem Meter unter Wasser stehen. Welche Gebiete noch betroffen sein könnten, geht aus den Starkregengefahrenkarten hervor, die die Stadt jetzt in ihrem Geoinformationssystem online für alle Bürger abrufbar zur Verfügung stellt. Ein Blick lohnt sich, denn auf dieser Grundlage können zielgerichtet Maßnahmen getroffen werden, um besonders gefährdete Gebäude besser zu schützen. Im Bauausschuss gab es einen Überblick über den aktuellen Stand der Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet.

Mithilfe der Starkregengefahrenkarten kann nun besser eingeschätzt werden, wo sich das Wasser sammelt und abfließt. In der Übersicht wird die maximale Überflutungsausdehnung für ein extremes Starkregenereignis mit verschlämmten Einläufen zugrunde gelegt. Die Ergebnisse der Simulation sind als maximale Wassertiefen flächig in farblicher blauer Abstufung in der Karte dargestellt. Je dunkelblauer, desto tiefer - von über fünf Zentimeter bis über ein Meter Überflutungstiefe. Oberflächenabflüsse und Hangwasser unter fünf Zentimeter Einstau werden nicht angezeigt. Die Stadt Biberach will mit der Veröffentlichung der Karten auf die Gefahren aufmerksam machen und die Bürger transparent und umfassend informieren. Die Starkregenvorsorge wird regelmäßig bei künftigen Baugebieten und Einzelprojekten berücksichtigt.

Das ist bereits gemacht worden

Die Untersuchungsräume werden nun in kleinere Einzugsgebiete eingeteilt und nach dem Leitfaden Kommunales Starkregenrisikomanagement Baden-Württemberg detailliert untersucht. Der Bereich Ringschnait ist bereits fertiggestellt und als „Starkregen-Risikokarte“ im Geoinformationssystem hinterlegt. Hier werden bereits die beschlossenen Einzelschutzmaßnahmen im Hochwasserschutzprogramm I der Stadt Biberach umgesetzt. Die Bereiche Biberach Südwest mit den Ortsteilen Rindenmoos und Rißegg, Biberach Südost (Bachlangen, Hagenbuch, Bergerhausen) und Biberach Nordost mit Mettenberg werden derzeit von Ingenieurbüros bearbeitet. Die neuen Starkregenrisikokarten sollen Mitte 2024 vorliegen. Für die noch fehlenden Bereiche Stafflangen und Biberach Nordwest mit Altstadtkern sind im Haushalt 2024 Mittel angemeldet. Sollten hier Zuschüsse vom Land bewilligt werden, können auch diese beiden Gebiete untersucht werden.

Baubürgermeister Christian Kuhlmann sagte im Ausschuss, dass bereits vieles auf den Weg gebracht worden sei. Er verwies auf das fast fertige Hochwasserrückhaltebecken im Wolfental und den Hochwasserschutz Hagenbucher Graben, dessen Umsetzung begonnen hat. Für das kleinere Becken des Hochwasserschutzes in Rindenmoos liegt die wasserrechtliche Genehmigung vor. Anfang 2024 muss der Gemeinderat entscheiden, ob dieses Becken ohne Zuschuss gebaut oder ob auf den Zuschuss im Zuge des Starkregenrisikomanagements gewartet werden soll. Letzteres würde eine Umsetzung des kleineren Beckens zusammen mit dem gesamten Hochwasserschutz in Rindenmoos bedeuten - aber erst in den kommenden Jahren. Aus Rindenmoos ist aber immer wieder zu hören, dass sich viele Bürger eine schnelle Umsetzung wünschen.

Räte drängen auf mehr Tempo in Rindenmoos

Die Verwaltung griff in der Sitzungsvorlage außerdem das Förderprogramm Starkregenschutz auf, das Bürger dabei unterstützt, ihre Häuser künftig besser zu schützen. 45 Anträge auf Zuschüsse in Höhe von rund 43.000 Euro wurden Stand Juli dieses Jahres genehmigt. In diesem Jahr gab es bislang nur vier Beratungsgespräche. „Privater Schutz auf den Grundstücken ist Sache jedes Einzelnen. Die Stadt kann das nicht abfedern“, so Kuhlmann.

Josef Weber (Grüne) forderte, dass ab Frühjahr die nächsten Maßnahmen umgesetzt werden. Die Rindenmooser dürften nicht allein gelassen werden. „Das kleine Becken muss so schnell wie möglich gebaut werden.“ Magdalena Bopp (Freie Wähler) betonte, dass die Schutzmaßnahmen für die Bereiche Röhrenöschle und Rindenmoos mit Hochdruck vorangetrieben werden sollen. Sofern in Rindenmoos bei einem vorzeitigen Bau des kleinen Beckens nicht der Zuschuss für den gesamten Hochwasserschutz gefährdet sei, solle die Umsetzung in zwei Etappen erfolgen. Ihre Fraktion sei auch bereit, Straßenbauprojekte zugunsten einer schnelleren Umsetzung von Rückhaltebecken zu schieben.

Dem pflichtete Waltraud Riek (SPD) bei. Stellenweise sei die Umsetzung bislang eher im Zeitlupentempo erfolgt. Riek erwähnte, dass in Rindenmoos von privater Seite aus Schäden von insgesamt 4,75 Millionen Euro mit den Versicherungen abgerechnet worden seien. Auch sie plädiere angesichts der Dringlichkeit für eine baldige Realisierung des kleinen Beckens mit 7000 Kubikmeter Stauvolumen.

Förderprogramm nur noch wenig genutzt

Günter Warth (FDP) lobte, dass die Stadt mittlerweile viel in den Hochwasserschutz investiert habe. Er zeigte sich ob der wenigen Anträge über das Förderprogramm irritiert. Dies stehe doch in krassem Widerspruch zu den entstandenen Schäden. Mit der Regulierung von Schäden habe das Programm nichts zu tun, antwortete Kuhlmann.

Waltraud Jeggle (CDU) hakte nach, ob über den Hochwasserschutz in Rindenmoos demnächst separat beraten werde. „Je schneller gehandelt wird, desto besser.“ Im Januar gibt es zum Hochwasserschutz in Rindenmoos eine Vorlage, so Kuhlmann. Zuvor befasse sich noch der Ortschaftsrat damit.

Tiefbauamtsleiter Peter Münsch sagte, dass bislang 272 Beratungsgespräche stattgefunden hätten. Mittlerweile seien aus dem Förderprogramm zum Starkregenschutz rund 50.000 Euro bereitgestellt worden. „In diesem Jahr sind bislang nur vier Anträge gestellt worden.“ Offenbar seien die Hochwasser- und Starkregenereignisse vor zweieinhalb Jahren bei den Bürgern nicht mehr so präsent.

Die Starkregengefahrenkarte ist unter gis.biberach-riss.de abrufbar. Dazu die Ebene „Umwelt und Natur“ auswählen, ganz unten findet sich dann die Starkregengefahrenkarte.