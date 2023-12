Welche Bushaltestellen barrierefrei werden

Auch 2024 will die Stadt Biberach weitere zehn Bushaltestellen barrierefrei umbauen. Einen entsprechenden Baubeschluss hat der Gemeinderat gefasst. Im Bauausschuss stellten jedoch mehrere Räte die Frage, ob das Umbauprogramm nicht etwas zu ambitioniert ist.

Seit 2019 ist die Stadt mit dem barrierefreien Umbau von insgesamt 52 Bushaltestellen in Biberach befasst. Um dafür den vollen Zuschuss dafür zu erhalten, müssen die Arbeiten bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Aktuell sind laut Baubürgermeister Christian Kuhlmann 27 Haltestellen umgebaut worden. Das bedeutet, es stehen noch weitere 24 zum Umbau an.

Diese Haltestellen werden umgebaut

Für folgende zehn Haltestellen, die 2024 folgen sollen, hat der Gemeinderat bei zwölf Enthaltungen den Baubeschluss gefasst: Gutenbrunnweg (zwei Buskaps; das sind Haltestellen am Fahrbahnrand), Am Weißen Bild (zwei Buskaps), Talfeld (zwei Busbuchten), Frei- und Hallenbad (Buskap), Birkendorf-Grundschule (zwei Busbuchten) und An der Steige (Buskap). „Wir wollen die Maßnahmen zu Jahresanfang ausschreiben und hoffen auf günstige Preise“, so Kuhlmann.

Im Bauausschuss, der einige Tage vor dem Gemeinderat über das Thema beriet, stellten einige Räte die Frage, ob das Programm bis Ende 2025 überhaupt zu schaffen sei. „Wir haben noch drei Haltestellen, die eigentlich 2023 barrierefrei umgebaut werden sollten, an denen noch nichts passiert ist, und jetzt kommen nochmal zehn“, meinte Magdalena Bopp (Freie Wähler). „Wie wollen wir 2025 dann die restlichen 14 schaffen?“ Ihr seien es allmählich zu viele Baustellen in der Stadt. Man solle das Programm auf fünf bis sieben Haltestellen pro Jahr reduzieren.

Insgesamt 58 Prozent Zuschuss

Auch Waltraud Riek (SPD) schloss sich dieser Haltung an. „Das Programm ist schon ziemlich ambitioniert, wir sollten etwas Tempo rausnehmen.“ Günter Warth (FDP) empfahl ebenfalls, etwas langsamer und haushaltsschonender zu agieren. „Das sind immerhin 1,2 Millionen Euro an Investitionen.“ Man solle die Maßnahmen jetzt ausschreiben und auf zwei Jahre verteilen.

Barrierefreie Haltestellen gehörten zu einem guten ÖPNV, sagte Petra Romer-Aschenbrenner (CDU), „aber auch wir haben Probleme mit dem ambitionierten Programm“. Sie wollte wissen, wie viele Zuschüsse die Stadt erwarten können. Noch sei auch für die bereits umgebauten Haltestellen keine Förderung eingetroffen.

Tiefbauamtsleiter Peter Münsch sagte, die Stadt komme insgesamt auf eine Förderung von 58 Prozent. Wolle man diese aber komplett erhalten, sei die Bedingung bis Ende 2025 mit allen Haltestellen fertig zu sein. Was passiere, wenn die Stadt es nicht schaffe, alle Haltestellen umzubauen, wollte Magdalena Bopp wissen. „Es gibt eine Förderung für jede Bushaltestelle, die wir bis Ende 2025 schaffen“, so Münsch.