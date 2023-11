Der FV Biberach bleibt in der Tabelle der Fußball-Verbandsliga auf einem Abstiegsplatz. Nach der 1:5 (0:3)-Niederlage beim SV Fellbach stehen die Biberacher punktgleich mit Aufsteiger Rot-Weiß Weiler auf Rang 14. Wie schon in Dorfmerkingen hatte der FVB bei einer Spitzenmannschaft nichts zu bestellen.

Fellbach schockt per Doppelschlag

Eine knappe halbe Stunde konnten die Gäste ihr Tor sauber halten, dann gelang Ali Ferati und Niklas Pollex ein Doppelschlag. Innerhalb einer Minute brachten die beiden Mittelfeldspieler ihre Mannschaft mit 2:0 in Führung. In beiden Situationen waren Unachtsamkeiten in der Biberacher Defensive dafür verantwortlich, Ferati traf aus 22 Metern, Pollex stand an der Strafraumkante, als er abzog und traf.

„Bis dahin hat die Mannschaft versucht, die taktischen Marschroute, kompakt zu stehen und Nadelstiche zu setzten, ordentlich umgesetzt“, sagte Biberachs Trainer Oliver Wild. Auch der Coach hatte die zwei Treffer innerhalb einer Minute zu verdauen. Doch Fellbach legte bis zur Pause durch das zweite Tor von Ferati nach. Dem Biberacher Widerstand war nun endgültig der Stecker gezogen.

Wild kritisiert fehlende Ordnung

Das Spiel war entschieden, der SV Fellbach war auf der Siegerstraße und schaltete einen Gang zurück. Niklas Pollex wollte seinem Kollegen Ferati nicht nachstehen und darf erneut aus 16 Metern nach einer feinen Einzelaktion (60.)

„Wir haben in dieser Phase noch mehr die Ordnung verloren und sind nicht ans Limit gegangen“, fasste Wild zusammen. Auch wenn man bei einem Spitzenteam wie Fellbach verlieren darf, müsse man sich besser verkaufen und sich nicht durch individuelle Fehler das Leben schwer machen.

Drei unmittelbare Konkurrenten warten nun

Die Situation habe sich durch die Niederlage und die anderen Ergebnisse, unter anderem dem Sieg von Weiler in Dorfmerkingen, nochmals verschärft. „Zehn Punkte aus zwölf Spiel sind viel zu wenig. Das wissen wir selbst.“ Deshalb müsse man sich für restlichen vier Partien bis zur Winterpause hohe Ziel stecken. Vor allem weil man gegen drei unmittelbare Konkurrenten aus der Gefahrenzone zu Hause spiele und da der Knoten platzen sollte.

„Sieben Punkte sollte da schon herausspringen, wenn möglich noch mehr“, so der Trainer, der wenigstens noch eine gute Nachricht verkünden konnte: „Kevin Wistuba hat im Spiel gegen Hall ,nur‘ einen Innenbandriss erlitten, das Kreuzband ist heil geblieben, sodass er in der Wintervorbereitung wieder ins Training einsteigen kann.“

Die Statistik zum Spiel:

SV Fellbach ‐ FV Biberach 5:1 (3:0). FVB: Beck (76. Deutsch) ‐ Keller, Nikolic (62. Baur), Borac, Hummler ‐ Baier (80. Grundei), Wilpert, Schwarz, Münst, Biesinger (62. Schneider) ‐ Luibrand (73. R. Diamant). Tore: 1:0, 3:0 Ferati (29., 42.), 2:0, 4:0 Pollex (30., 60.), 4:1 Eigentor (90.), 5:1 Glaser (90. +2). SR: Streckenbach (Dettingen/Erms). Z.:100.