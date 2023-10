Noch ist dem FV Biberach in der Fußball-Verbandsliga kein echter Befreiungsschlag gelungen, noch steht die Mannschaft mit zehn Punkten auf einem Abstiegsplatz. Dennoch geben die beiden letzten Ergebnisse, 0:0 gegen Tübingen und 2:1 in Echterdingen, Anlass zur Hoffnung auf bessere Tage. Am Samstag gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall kann die Mannschaft dieser Hoffnung weiteren Ausdruck geben. Anpfiff im Biberacher Stadion ist um 15.30 Uhr.

Keine Übermannschaft

Vermutlich letztmals in diesem Jahr wird der FV Biberach im Stadion spielen, ab dem nächsten Heimspiel gegen Aufsteiger Oberensingen am 11. November wird die Mannschaft wieder auf den Kunstrasen am Erlenweg ausweichen müssen. Insofern sollte man den letzten Auftrifft auf Rasen genießen und möglichst drei Punkte einfahren. „Das ist absolut das Ziel und die Chance dazu ist durchaus realistisch“, ist Biberachs Coach Oliver Wild überzeugt.

Die Sportfreunde haben zwar schon gegen den Tabellenführer aus Fellbach gewonnen und am vergangenen Spieltag zu Hause Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 4:3 geschlagen, sind aber dennoch keine Übermannschaft. In der vergangenen Saison gab es zwischen Hall und Biberach zwei Unentschieden, zunächst trennte man sich im Hohenlohischen 1:1 ‐ damals waren beide Vereine Aufsteiger ‐ und in der Rückrunde in Biberach dann 3:3.

Keine große Notwendigkeit

Es könnte also durchaus ein Spiel auf Augenhöhe werden, wenn man die aktuelle Platzierung ein wenig beiseite schiebt. Schwäbisch Hall ist Fünfter, Biberach steht auf Platz 13. Das sind eigentlich Welten, die der FV Biberach am Samstagnachmittag zum Positiven verschieben kann. Nach dem Sieg in Echterdingen sieht Wild auch keine große Notwendigkeit, das Team zu verändern.

So ist vermutlich mit derselben Startelf wie am vergangenen Sonntag zu rechnen, zumal Jan Diamant wegen einer Leistenbruch-OP mindestens bis zur Rückrunden-Vorbereitung ausfallen wird. Dagegen stößt Bruder Ramon nach überstandener Krankheit wieder zurück in den Kader, ebenso Zvonimir Borac, der in Echterdingen auch passen musste. Kapitän Jonathan Hummler wird so wohl wieder die Defensive verstärken, vorne sollen Manuel Münst und Kai Luibrand gemeinsam mit Simon Schwarz für die nötige Torgefahr im Haller Strafraum sorgen.

Stimmung ist gut

Insgesamt sei die Stimmung im Team nach den beiden Zu-Null-Spielen und vier Punkten naturgemäß gut. Diese gelte es am Samstag auch auf den Platz zu bringen, dann könnte das schon klappen mit einem weiteren Dreier.

„Daran arbeiten wir, ohne dem Gegner im eigenen Stadion ins offene Messer zu laufen“, denn der habe genügend Qualität, um den FV Biberach richtig zu ärgern, so Wild.