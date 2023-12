Weihnachtssoiree des Dramatischen Vereins Biberach vor ausverkauftem Haus

Am zweiten Adventsonntag lud der Dramatische Verein Biberach, der älteste Amateurtheaterverein Deutschlands, zu seiner traditionellen Weihnachtssoiree ins Komödienhaus ein. Unter dem Motto „Schöne Bescherung“ nahm er die Zuschauer mit auf eine weihnachtliche Reise durch ganz Deutschland, von Schwaben bis an die Küste.

Mit Gedichten und Geschichten aus verschiedenen deutschen Regionen sorgten die Akteure für einen heiteren, besinnlichen und literarischen Abend. Die Textauswahl und Regie lag in den Händen von Guenther Bilsky, der das Publikum auch charmant und gekonnt auf die literarische Zugreise und damit durch das Programm führte. Die gefühlvoll und pointiert vorgetragenen Geschichten und Gedichte fanden ihre musikalische Umrahmung gekonnt durch Roland Boehm an der Gitarre.

Das Komödienhaus war ausverkauft und das Publikum war begeistert von der gelungenen Soiree, die weihnachtlich stimmte. Nach warmem Applaus lud Manfred Buck, der Vorsitzende des Dramatischen Vereins, die Gäste zu einem gemütlichen Beisammensein in die weihnachtlich geschmückten Probenräume im ersten Stock ein, um den Adventssonntag gemeinsam bei Saiten, Suppe einer Tasse Glühwein oder einem gemütlichen Glas Wein ausklingen zu lassen.

Die Weihnachtssoiree hatte ihre Heimat 40 Jahre in der Stadthalle in Biberach. Mit dieser gelungenen zweiten Veranstaltung am neuen Ort hat sie nun aber endgültig ihren neuen Platz in den historischen Räumen des Komödienhauses gefunden.

An Silvester feiert der Dramatische Verein Biberach e.V. mit der turbulenten Kriminalkomödie „Acht Frauen“ von Thomas Roberts in der Stadthalle Biberach Premiere. Karten für die Vorstellungen im Januar 2024 sind über die bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Infos auf www.dram-bc.de.