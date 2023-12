Weihnachtsbräuche aller Art sind Thema im Café Global

Das Familienzentrum Biberach lädt am Freitag, 8. Dezember, um 17 Uhr wieder zu einem Café Global in die Schulstraße 17 ein. Das Café Global ist ein Treffpunkt für Einheimische und Zugezogene aller Nationalitäten. Im Dezember feiert das Café Global sein zehnjähriges Bestehen, wie die Stadt Biberach mitteilt. Die Idee zu dem Begegnungscafé entstand 2013 auf Initiative von Mihaela Richter. Seitdem gibt es das Angebot mehrmals pro Jahr in Kooperation mit der städtischen Integrationsstelle. In der Regel steht bei jedem Termin ein Thema im Mittelpunkt, über das die Gäste vorher entscheiden können. Im Dezember geht es um Weihnachtsbräuche in aller Welt.

Fragen zum Begegnungscafé beantwortet Mihaela Richter per Mail an [email protected]. Allgemeine Informationen zum Familienzentrum Biberach sind unter www.familienzentrum-bc.de abrufbar.