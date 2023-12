Weihnachtlicher Veranstaltungsmarathon im Abdera

Mit fünf Veranstaltungen bis Ende Dezember bietet die Kulturhalle Abdera zum Jahresende noch mal ein buntes Programm. Das teilte der Veranstalter mit.

Unter dem Motto „Unter Freunden“ öffnet die Halle am Freitag, 22. Dezember, 21 Uhr die Türen für die Biberacher, die für die Weihnachtszeit zurückkehren und sich mit alten Freunden treffen wollen. Der Eintritt kostet sechs Euro (ermäßigt vier Euro).

Techno gibt es mit dem Kollektiv Hedoné am Samstag, 23. Dezember, 21 Uhr. Der aus Eberhardzell stammende Techno-DJ und Produzent Timo Rinker kommt zurück zu seinen Anfängen und spielt dabei im Abdera. Egal ob langsam oder schnell, butterweich oder knüppelhart, groovig oder melodisch - laut Veranstalter kommt die ganze Vielfalt technoider elektronischer Klänge auf den (Platten)teller. Der Eintritt kostet acht Euro (ermäßigt fünf Euro).

Am Montag, 25. Dezember, 22 Uhr ist wieder hatebox Zeit. In ihrem mittlerweile 25. Jahr nimmt die DJ Crew die Besucher mit auf einen wilden Ritt durch alle Genres. Es darf getanzt werden bei der vermutlich schönsten Weihnachtsfeier des Jahres. Der Eintritt ist frei.

Am Dienstag, dem „Sechsundzwanzigsten“, findet um 20 Uhr unter diesem Titel ein Konzert mit mehreren Acts aus der Region statt. Dieses Jahr wird der aufstrebende Indie-Musiker SWEED dabei sein, der bereits für einige Radioplatzierungen sorgte. Die weiteren Gäste sind der gebürtige Luke Noa, der bereits auf dem Southside Festival spielen durfte und Fabio Battista, der unter anderem schon für Jan Böhermann und das Neo Magazin Royale gearbeitet hat. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 22 Euro (ermäßigt 20 Euro), im Vorverkauf 19,80 Euro (ermäßigt 17,60 Euro).

Elektroliebe steht am Donnerstag, 28. Dezember, ab 21.30 Uhr auf dem Programm. Dabei sind die besten Biberacher House DJs, wie Lennex, The Squirrel oder IEX. Dazu wird es eine passende Licht Show geben. Der Eintritt kostet im Vorverkauf sieben Euro, an der Abendkasse zehn Euro.

Karten gibt es unter www.abdera-bc.de.