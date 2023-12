Weihnachtliche Klänge erfüllen die Stadtpfarrkirche

In der mit vier Christbäumen festlich geschmückten und hell erleuchteten Stadtpfarrkirche St. Martin gaben das erweiterte Biberacher Bläserquartett mit Klaus Geyer und Helmut Reinhardt (Trompeten), Wolfgang Fritzenschaft (Altposaune und Euphonium), Franz Schlegel und Josef Schmid (Posaunen), dieses Jahr zusammen mit dem Biberacher Harmonikaorchester unter Leitung von Ursula Glöggler-Sproll das Weihnachtskonzert am zweiten Weihnachtfeiertag. Zum 45. Mal trat hier das Biberacher Bläserquartett auf. Eine schöne klangliche Erweiterung war in diesem Jahr die Kombination mit dem Biberacher Harmonikaorchester. Beide Ensembles spielten zusammen und auch allein und trugen so zu der wunderschönen Klangvielfalt bei, die in der Akustik der nahezu vollbesetzten Kirche voll zur Geltung kam.

Die eigens für das Biberacher Bläserquartett von Peter Marx arrangierte Biberacher Pastorale machte den festlichen Beginn. Das klangvolle Stück, durch die Altposaune verstärkt, ist mit seinen Frage-Antwort-Motiven und Echo-Anteilen so richtig für einen festlichen Beginn gemacht, gefolgt vom flüssig gespielten „Exultate Deo“ von Allessandro Scarlatti.

Von Samuel Scheidt folgte die anmutige „Echo-Fantasie“ im Zusammenspiel von Bläsern und dem Harmonikaorchester, bei der die Bläser die Melodie vorgeben und das Orchester als Echo antwortet. Sehr gekonnt, im flotten Tempo und mit exakten Punktierungen, spielten die Akkordeons unter der aufmerksamen Leitung ihrer Dirigentin. Einen vollen, schönen Klang entwickelten die beiden Ensembles beim „Intrade“ von Johann Pezelius, mit Echowirkungen der Akkordeons.

Bei dem Arrangement von „Jesu bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach, spielen die vorderen Akkordeons die bekannte Melodie sehr schön im Legato, unterstützt durch die dazwischen eingefügten Akkordbegleitungen der übrigen Spieler.

In der Besetzung mit zwei Trompeten, Euphonium und Posaune, spielte das Bläserquartett mit gleichwertig austariertem Klang das ursprünglich für Chor geschriebene „Locus iste“ von Anton Bruckner, gefolgt vom „Tochter Zion“, bei dem die Bläser zur Melodie der Akkordeons die strahlende kontrapunktische Überstimme beisteuern, ähnlich wie beim nachfolgenden ebenfalls strahlend klangvollen „Herbei, o ihr Gläubigen“, mit der alles übertönenden Überstimme der beiden Trompeten.

Mit dynamisch differenzierter Melodie der Akkordeons erklang „Ich steh' an deiner Krippen hier“ von Bach, gefolgt vom „O du fröhliche“ der Bläser. Justin Heinrich Knechts bekannte Melodie „Wie können wir,Vater, der Menschen, dir danken“ erfüllte die Kirche im vierstimmigen Satz der Bläser.

Interessant arrangiert von dem ehemaligen Biberacher Musikdirektor Paul Kühmstedt und mit ungewohnter Melodieführung in Moll, erklang das „Vieille Chanson“ (altes Lied) des Harmonikaorchesters. Die dynamisch ausdifferenzierte Melodie wird am Schluss immer tiefer, begleitet von schrägen Akkorden, bis sie ganz leise ausklingt.

Eine in ihrer Struktur interessante Antiphonie über „In dulci jubilo“ steuerte der in Rot bei Laupheim geborene Albert Loritz bei. Das Eufonium gibt jeweils die Anfangsmelodie vor, die von Posaune und Trompeten beantwortet wird, bis im weiteren Verlauf die Trompeten mit schnellen Variationen, auch mit Dämpfer, antworten.

Am Schluss erklang stimmungsvoll in der abgedunkelten Kirche „Stille Nacht“, abwechselnd, und am Schluss zusammen von beiden Ensembles vorgetragen. Das Publikum dankte für dieses wunderschöne Konzert mit stehendem Applaus.